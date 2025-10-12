Realizada ruta de recolección de desechos y distribución de agua en Bolívar

La jornada garantizó la eficiencia en la prestación de servicios esenciales y el embellecimiento urbano para un entorno más sostenible

CIUDAD MCY.- Las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) , se desplegaron por el municipio Bolívar dónde efectuó exitosamente una ruta de recolección de desechos sólidos y distribución de agua para el bienestar de los ciudadanos.

Desde San Mateo el equipo de Fundaragua se movilizó con el camión recolector por las calles y callejones de las comunidades de Las Brisas 1 , Las Flores , Negra Matea, Santa Rosa , La Arboleada , Cabotaje, Las Casitas ,Estrella Los Angelino y Maria Teresa del Toro.

En esta jornada de mantenimiento se recolectaron los desechos sólidos y vegetales para dejar las vías aseadas y seguras, con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades, plagas y malos olores que afecten la salud de los habitantes.

RUTA DEL VITAL LÍQUIDO

Los trabajadores dándole continuidad a la ruta se desplegaron con el cisterna por diversas comunidades de las jurisdicción, para distribuir de manera segura y eficiente el vital líquido.

En la ruta las familias se abastecieron de suficiente agua que utilizarán día a día para el uso doméstico.

Estas actividades enmarcadas al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir», busca garantizar la eficiencia en la prestación de servicios esenciales y embellecer los espacios públicos para el bienestar de los ciudadanos.

Estas acciones son orientadas por el presidente Nicolás Maduro, respaldada por la vocera del Poder Popular para la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y supervisadas por el secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos ,Rodolfo Ramírez.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CORTESÍA