Douglas y Jennifer Moya encienden la escena internacional con disco que desafía fronteras

CIUDAD MCY.- El bohemio compositor Venezolano, Douglas Ascanio, entrega al mundo su primer disco cargado de venezolanidad en la voz de la poderosa y versátil Jennifer Moya, un proyecto que no solo busca ser escuchado, sino sentido, debatido y celebrado.

El álbum, titulado “Llegó la hora”, reúne cinco temas inéditos y dos ya conocidos por el público: “Tributo a mi Virgencita” y “Yo me devuelvo”. Pero lo que realmente lo convierte en un acontecimiento es la manera en que Douglas y Moya han tejido un repertorio que viaja entre la plena puertorriqueña, el son montuno, el folklore venezolano y una lírica cargada de profundidad y verdad.

Este 20 de febrero, se abrió la primera ventana de este universo musical con el estreno de “Distante pero no ausente”, un tema que se convierte en diálogo de voces gracias al featuring con el reconocido intérprete Marcial Istúriz. Dos timbres, dos sensibilidades y un mismo pulso que conecta lo íntimo con lo colectivo.

UN DISCO QUE NO PIDE PERMISO, EXIGE ATENCIÓN

“Llegó la hora” no se limita a ser un producto discográfico: es un acto de presencia cultural. Douglas Ascanio, con su pluma inconfundible, logra que cada canción sea un puente entre lo popular y lo institucional, entre lo local y lo universal. Jennifer Moya por su parte, con su interpretación, convierte esas partituras en carne, emoción y resonancia internacional.

Este trabajo no busca encajar en moldes: los rompe. Es música que se atreve a ser profunda y bailable, devocional y contestataria, raíces y futuro.

Una obra con proyección internacional, el lanzamiento de “Llegó la hora” marca un antes y un después en la carrera de Douglas Ascanio y Jennifer Moya. Es la confirmación de que la música venezolana puede dialogar de tú a tú con las grandes escenas del mundo, llevando consigo la riqueza de sus raíces y la audacia de sus creadores. Hablando además de creadores es importante citar a quienes estuvieron detrás de tan majestuosa obra: Jean Sánchez en la producción musical y en los arreglos Elí Cordero.

