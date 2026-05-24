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Dramas y caballeros vuelve en una única función

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PorLuisa Pedroza

May 24, 2026

CIUDAD MCY.- El Centro Cultural Chacao presentará el sábado 6 de junio a las 8:00 p.m. Dramas y caballeros, una de las piezas más exitosas del teatro venezolano contemporáneo, protagonizada por Sonia Villamizar y María Antonieta Duque, bajo la pluma y dirección de Luis Fernández.

La obra llega para ofrecer una noche de cabaret, risas y profunda reflexión sobre la autonomía femenina, refiere una nota de prensa.

Con más de 500 funciones y una sólida trayectoria internacional desde su estreno en 2014, esta comedia sarcástica, desnuda la vida de dos mujeres: La Esposa y La Otra. Ambas convergen en un escenario cotidiano donde, entre copas y canciones, descubren que sus alegrías, tristezas y decisiones han estado históricamente supeditadas a la figura de un mismo hombre.

Las entradas para este evento único están disponibles a partir de los $5, invitando a todo el público caraqueño a disfrutar de una puesta en escena que combina el entretenimiento de altura con un mensaje transformador.

FUENTE: EL FOCO 

FOTO: CORTESIA 

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Por Luisa Pedroza

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