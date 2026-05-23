Barbacoas coronó a sus nuevas embajadoras de la belleza

CIUDAD MCY.- En un ambiente cargado de magia, emoción y profundo orgullo local, la sede de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Rafael Guillermo Urdaneta se vistió de gala para llevar a cabo, con total éxito, la elección del Reinado Barbacoas 2026.

La gran noche no solo derrochó el talento y la gracia de jóvenes urdenatense, sino que definió a las nuevas soberanas que tendrán la alta responsabilidad de ser las embajadoras de la identidad de este noble pueblo del sur de Aragua. El cuadro de honor quedó conformado por Ana Victoria Martinez Infante, la nueva Reina de Barbacoas 2026, acompañada por la Reina de la Cultura, Maríangela Alexandra Labrada Ojeda, la Reina del Coleo Grisleidy Andreina González García y la Reina del Turismo Bárbara Josgey Orocua Martínez.

Este certamen de belleza y talento fue el preámbulo perfecto para engalanar una fecha de profunda significación histórica, cómo es la conmemoración de los 288 años de refundación de Barbacoas a celebrarse cada 21 de mayo, casi tres siglos siendo una tierra de tradiciones arraigadas, fe inquebrantable, inmenso talento musical y, sobre todo, gente trabajadora.

«Esta gran noche del Reinado fue solo el abreboca de lo que tenemos preparado. Qué gran orgullo para el Municipio Urdaneta ver la magia y la emoción a flor de piel en nuestras hermosas embajadoras», destacó el alcalde del municipio, Julio Melo.

Indicó que en el marco de este aniversario, la Alcaldía Bolivariana del Municipio Urdaneta planificó una variada agenda religiosa, cultural y deportiva, por lo que extendió un agradecimiento cordial y efusivo a toda la comunidad aragüeña, así como a los visitantes de otras regiones del país, para que se sumaron a disfrutar celebrar estás tradicionales fiestas.

Ferias del Liqui-Liqui 2026

Con un gran y festivo desfile institucional que llenó de vida el trayecto desde el Paseo Libertad hasta la Plaza Bolívar sirvió des escenario para las esperadas Ferias del Liqui Liqui Barbacoas 2026. La actividad contó con la participación masiva de todas las instituciones educativas de la localidad, bajo la coordinación del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) y el respaldo activo del poder popular.

El despliegue cultural y organizativo fue posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, Regional y Local, quienes ratificaron su compromiso con el bienestar y el rescate de las tradiciones en identidad del pueblo barbacoense.

Al finalizar la tarde y llegar la noche, los asistentes pudieron gozar de una variada agenda cultural que incluyó muestras de teatro y danza a cargo de los planteles educativos y de la Casa de la Cultura “Miguel Castro Nieves”. El evento contó también con la presencia del Secretario de Cultura del estado Aragua, Nicolás González, quien acompañó a la comunidad en el disfrute de sus manifestaciones folclóricas.

Las autoridades locales agradecieron la masiva concurrencia de la ciudadanía e invitaron a la población a seguir disfrutando de la programación pautada para las Ferias del Liqui Liqui 2026.

PRENSA ALCALDIA DE URDANETA

FOTOS: PRENSA ALCALDIA URDANETA