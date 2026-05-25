Greeicy regresa a Venezuela: El “Candela World Tour” llegará al Poliedro de Caracas el 24 de octubre

CIUDAD MCY.- El romance musical entre Greeicyy Venezuela escribe un nuevo capítulo. La aclamada cantante colombiana se reencontrará con su público el próximo 24 de octubre en el emblemático Poliedro de Caracas, como parte de su nueva gira internacional “Candela World Tour”.

Venezuela se ha consolidado como una parada predilecta para la artista, quien, en cada visita cautiva a sus fanáticos con su arrolladora energía, impecables coreografías y una calidez humana que la distingue en la industria musical. En esta ocasión, el “Candela World Tour” no solo repasará los grandes éxitos de su carrera, sino que será la plataforma oficial para disfrutar en vivo de sus más recientes lanzamientos llenos de ritmos e influencias tropicales, entre ellos su hit «Discúlpeme Señor”. Tras el éxito rotundo de sus visitas anteriores, la mítica cúpula del Poliedro de Caracas se prepara para recibir la fusión perfecta de baile, pasión y la potente voz de una artista que promete dejar el alma en el escenario.

El evento, que promete ser una de las puestas en escena más vibrantes del año, llega al país gracias al esfuerzo conjunto de las reconocidas productoras Massivo, Daher Live, Oz Shows e Indus3, garantizando un despliegue técnico, visual y acústico a la altura de los grandes espectáculos mundiales.

Los detalles sobre las fases de venta de boletos, zonas y sorpresas especiales del concierto serán anunciados en los próximos días a través de las redes sociales oficiales de las productoras aliadas: @indus3pro, @ozshows, @daherlive y @massivo_.x Entradas a la venta a través de: www.mdticket.com

FUENTE : GLOBOVISÍON

FOTO : CORTESÍA