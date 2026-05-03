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EAU levantó todas las restricciones del tráfico aéreo

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PorBeatriz Guilarte

May 3, 2026

CIUDAD MCY.- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este sábado la reanudación de las «operaciones normales» de tráfico aéreo dentro del país tras el levantamiento de las medidas de precaución implementadas el 28 de febrero al comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

La Autoridad General de Aviación (GCAA) aseguró que la «reanudación de las operaciones normales de tráfico aéreo en el espacio aéreo de los EAU y el levantamiento de las medidas preventivas temporales», informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

Confirmó que la decisión se tomó tras «una evaluación exhaustiva de las condiciones operativas y de seguridad, en coordinación con las autoridades pertinentes, y recalcó la continuidad del monitoreo en tiempo real para garantizar los más altos niveles de seguridad aérea».

La GCAA expresó su agradecimiento por «la cooperación de pasajeros y aerolíneas durante el período anterior y reafirmó la preparación de sus equipos técnicos y operativos para afrontar cualquier eventualidad.

Al igual que otros países vecinos, como Catar, Kuwait y Baréin, Emiratos fue blanco de intensos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio del conflicto y hasta el anuncio de la tregua entre EEUU e Irán.

FUENTE : AGENCIA 

FOTO : CORTESÍA 

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