El enemigo invisible que asedia nuestros pulmones

Los incendios forestales y la contaminación urbana liberan partículas 60 veces más delgadas que un cabello, capaces de burlar las defensas naturales del cuerpo y detonar crisis respiratorias graves.

CIUDAD MCY.- El cielo se tiñe de gris plomizo, se dificulta la visibilidad y el olor a madera quemada impregna nuestra ropa, pero el verdadero peligro no es lo que vemos, sino lo que logra entrar en nosotros. Mientras las llamas consumen hectáreas de vegetación, una batalla microscópica se libra en el sistema respiratorio de millones de combatientes.

Rosaines García, médico neumólogo y especialista en patologías respiratorias, advierte que la exposición constante a estos ambientes no solo es una molestia sensorial, sino un ataque directo a las barreras que nos mantienen con vida.

Nuestro cuerpo posee una ingeniería de defensa sofisticada: los cilios respiratorios. Estas pequeñas vellosidades, que actúan como escobas biológicas en la nariz y el tracto respiratorio, tienen la misión de barrer virus, bacterias y partículas extrañas. Sin embargo, la contaminación por incendios genera una parálisis táctica en este sistema.

Explica la doctora García que, “al irritarse la mucosa, estos cilios se paralizan, Pierden su movilidad y dejan de filtrar macropartículas. Si a esto le sumamos una hipersecreción de moco que dificulta aún más su función, dejamos la puerta abierta para que cualquier invasor entre sin resistencia».

INVASOR DE 0.25 MICRAS

El gran protagonista de esta crisis es el Material Particulado 2.5 (MP 2.5). Para dimensionar su peligro, la especialista propone una comparación visual: el diámetro de un cabello humano es 60 veces mayor que una de estas partículas.

A diferencia del polvo común, que suele quedarse en la vía respiratoria superior, el MP 2.5 es lo suficientemente pequeño para penetrar el endotelio pulmonar y vascular. No solo causa dolor de garganta o congestión, tiene el poder de detonar broncoespasmos, crisis de asma y exacerbaciones en pacientes con EPOC o fibrosis pulmonar. Es, literalmente, erosión interna en cada inhalación.

«Existe una relación estrecha entre la conservación del medio ambiente y nuestra salud. Mantener el equilibrio del ecosistema es nuestra propia preservación», enfatizó el médico.

¿CUÁNDO ACUDIR A URGENCIAS?

​Si bien el uso de antihistamínicos y descongestionantes puede aliviar síntomas leves como la disfonía (voz ronca) o la congestión nasal, existen señales que no deben ignorarse.

García es enfática y dice que si aparece opresión en el tórax, dificultad para respirar o una tos persistente, el tratamiento casero ha terminado. «En esos casos, podemos estar ante una complicación mayor como un broncoespasmo. La regla de oro es acudir a atención médica especializada», orientó la especialista.

​La salud pulmonar hoy no depende solo de no fumar; depende de nuestra capacidad para entender que el aire que compartimos es un recurso finito que cuando se enferma, nos enferma a todos

POBLACIÓN DE ALTO RIESGO

Son los niños menores de 5 años los que corren el mayor riesgo por lo cual deberían evitar actividades al aire libre con alta polución; en los casos de adultos mayores de 65 años, se recomienda el uso estricto de purificadores de aire y el constante monitoreo; pacientes crónicos (Asma/EPOC) se debe mantener inhaladores de rescate a la mano.

GUÍA DE SUPERVIVENCIA

¿CÓMO BLINDAR EL HOGAR?

Ante la imposibilidad de detener el viento que trae el humo, la prevención se convierte en la mejor medicina. La doctora García recomienda transformar nuestras rutinas diarias.

El escudo adecuado: Olvide las mascarillas quirúrgicas simples; son insuficientes contra el PM 2.5. La recomendación de oro es la KN95 o aquellas con filtros de alta eficiencia.

Limpieza inteligente: Si el hollín ha invadido su balcón o patio, jamás use un cepillo seco. Esto solo levanta las partículas y las devuelve al aire que usted respira. Utilice siempre un trapo húmedo y mascarilla durante la limpieza.

Tecnología y mantenimiento: Los filtros HEPA (Alta Eficiencia de Recolección de Partículas) son aliados vitales en interiores, siempre que se respete el metraje cuadrado de la habitación. Asimismo, los aires acondicionados deben revisarse cada tres meses (o menos, si vive en zonas de quema frecuente) para evitar que se conviertan en nidos de contaminación.

