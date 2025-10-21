El mar puede alejarte del estrés, según la ciencia

CIUDAD MCY.- Es común que las personas, en la búsqueda de un respiro ante el ajetreo diario, el mar se convierta en un refugio natural. Pero, ¿es solo una percepción popular o existe una base científica que respalde sus efectos relajantes?

Según estudios, el sonido rítmico del oleaje induce un estado de relajación profunda, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

La combinación del sonido continuo de las olas y la inmensidad del horizonte marino promueve la tranquilidad y reduce los niveles de estrés.

Por su parte, el aire costero, rico en iones negativos, mejora el estado de ánimo y disminuye el estrés. La presencia de minerales como el magnesio en el agua de mar ejerce un efecto relajante sobre el sistema nervioso.

La exposición a la costa marítima, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Mientras tanto, un estudio de la Universidad Estatal de Michigan demostró que tener una vista del océano se asocia con una mejor salud mental.

La evidencia científica respalda la sabiduría popular: el mar es un poderoso aliado contra el estrés, sus sonidos, aire e inmensidad ofrecen un refugio natural para recuperar la calma y el bienestar.

