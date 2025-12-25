Idenna Aragua sensibilizó a conductores sobre Protección integral de niños y adolescentes

El despliegue se inscribe dentro de una serie de jornadas planificadas por la institución para mantener la sensibilización permanente sobre los Derechos de los niños y adolescentes, buscando impactar positivamente en la comunidad

CIUDAD MCY .-Como parte de las acciones preventivas orientadas a reducir factores de vulnerabilidad, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) Aragua desplegó una actividad de atención vial mediante volanteo informativo en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI).

La jornada se llevó a cabo en la avenida Universidad, parroquia El Limón, contando con la participación de funcionarios de entes policiales y del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (Incodir).

Durante la actividad, se brindó orientación a conductores y acompañantes sobre la protección integral de niños, niñas y adolescentes, enfatizando la prevención de la discriminación racial.

El operativo formó parte del cumplimiento del “Plan Nacional Vulnerabilidad Cero”, programa orientado a garantizar entornos seguros para la infancia y adolescencia, mediante acciones de sensibilización y educación en materia de Derechos humanos.

A través del volanteo informativo, los participantes recibieron materiales educativos que facilitan la comprensión de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, fomentando una cultura de respeto, inclusión y prevención de situaciones de riesgo en la vía pública.

Esta actividad institucional refuerza la labor conjunta entre Idenna Aragua y organismos aliados, consolidando estrategias de atención integral y promoviendo la corresponsabilidad de la ciudadanía en la protección de la infancia y adolescencia.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA