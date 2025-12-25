Ciudad MCY

Idenna Aragua sensibilizó a conductores sobre Protección integral de niños y adolescentes

PorRafael Velásquez

Dic 25, 2025

 

El despliegue se inscribe dentro de una serie de jornadas planificadas por la institución para mantener la sensibilización permanente sobre los Derechos de los niños y adolescentes, buscando impactar positivamente en la comunidad

CIUDAD MCY .-Como parte de las acciones preventivas orientadas a reducir factores de vulnerabilidad, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) Aragua desplegó una actividad de atención vial mediante volanteo informativo en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI).

La jornada se llevó a cabo en la avenida Universidad, parroquia El Limón, contando con la participación de funcionarios de entes policiales y del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (Incodir).

Durante la actividad, se brindó orientación a conductores y acompañantes sobre la protección integral de niños, niñas y adolescentes, enfatizando la prevención de la discriminación racial.

El operativo formó parte del cumplimiento del “Plan Nacional Vulnerabilidad Cero”, programa orientado a garantizar entornos seguros para la infancia y adolescencia, mediante acciones de sensibilización y educación en materia de Derechos humanos.

A través del volanteo informativo, los participantes recibieron materiales educativos que facilitan la comprensión de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, fomentando una cultura de respeto, inclusión y prevención de situaciones de riesgo en la vía pública.

Esta actividad institucional refuerza la labor conjunta entre Idenna Aragua y organismos aliados, consolidando estrategias de atención integral y promoviendo la corresponsabilidad de la ciudadanía en la protección de la infancia y adolescencia.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |
FOTOS CORTESIA

