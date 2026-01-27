Empleados públicos del estado Aragua adquirieron tarjeta Suve

El objetivo del despliegue es beneficiar la mayor cantidad de usuarios para un pronto disfrute del Metrobus Aragua

CIUDAD MCY.- Como parte del despliegue que adelanta el Gobierno Bolivariano de Aragua con la venta de tarjetas del Sistema Único de Viaje Electrónico (Suve), los trabajadores del palacio de gobierno y entes adscritos, se beneficiaron con la compra del producto y de esta manera poder disfrutar del servicio del Metrobús Aragua una vez inicie sus operaciones.

La jornada se llevó a cabo en la sede de la gobernación de la entidad, en un horario comprendido desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, brindando atención a trabajadores activos y jubilados. Cabe destacar que, estas jornadas también se han desplegado en los distintos municipios de la entidad de manera simultánea.

Con relación al tema, el Secretario de Transporte de la gobernación de Aragua, Gabriel Perdomo, informó que este martes se desplegó el equipo nacional y estadal en cinco puntos de la entidad y se mantendrán durante las siguientes jornadas. A su vez, anunció que se dará a conocer a través de redes sociales @gobiernodearagua y @metrobusvenezuela_ve nuevos cronogramas de venta.

Perdomo, agregó que por instrucciones del ministro de Transporte, Aníbal Coronado; y la vocera del poder popular de la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el objetivo del despliegue de ventas de tarjetas Suve es llegar a la mayor cantidad de usuarios posible y así disfruten del servicio una vez el servicio Metrobús – Aragua inicie sus operaciones.

Por otra parte, Alexander Piñango, trabajador y acompañante por Metro de Caracas, enfatizó que las tarjetas Suve vienen identificadas por colores para las distintas categorías; la tarjeta amarilla está destinada para adultos mayores y personas con discapacidad, la azul, para estudiantes y la del color rojo, para público general.

La compra de la tarjeta tiene un costo de 150 bolívares, para el público general tiene una recarga de 60 bolívares y estudiantes de 30 bolívares, adultos mayor y personas con discapacidad no será necesario las recargas. Dejando en claro que el plástico no es transferibles ya que mantienen vinculación con el documento de identidad del usuario.

