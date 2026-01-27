Psuv Aragua realizó más de 2 mil actividades en apoyo al presidente Maduro

José Gregorio Colmenares: “Que sepan los aragüeños, tenemos la responsabilidad de mantener la paz y estabilidad política”

CIUDAD MCY.- Tras los hechos del 3-E, la militancia Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Aragua se mantiene desplegada en todo el territorio, con el propósito de mostrar al mundo su apoyo al proyecto bolivariano en cualquier situación.

Más de 2 mil actividades formativas, recreativas, deportivas, religiosas, y de otra índole se realizaron en los últimos 25 días para solicitar el regreso del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

El secretario regional de Organización, José Gregorio Colmenares, reiteró el rechazo ante el secuestro de los líderes del Gobierno Bolivariano. “Hemos tenido un sinfín de acciones para manifestar la negativa; los movimientos sociales y partidos que integran el Gran Polo Patriótico nos mantendremos en la calle de manera firme para rechazar la situación”.

Desde las 191 comunas y circuitos comunales implementaron conversatorios, pintura de murales, redacción de cartas, debates populares, por mencionar algunas estrategias, con las que dan cumplimiento a las tres líneas dictaminadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Una de ellas es la preservación de la paz, por lo que tanto la estructura estadal, como municipales, parroquiales y territoriales se encuentran en comunicación directa con la militancia, “estamos minimizando la incertidumbre, y las distintas redes sociales intentan abrumar a nuestro pueblo”, refirió Colmenares.

Dentro de las ejecuciones también se encuentra la gobernanza comunal, por ello acompañan la instalación de los gabinetes de gobierno. “Allí continuamos la discusión del contexto político actual, y debatimos sobre los planes a seguir; nos mantenemos firmes como lo orientó el presidente Maduro”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: PSUV ARAGUA