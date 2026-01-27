Todo listo para la Feria de Candelaria en Mariño

El alcalde de la localidad informó que el cronograma de actividades de ésta edición obsequiará al público una jornada completa en un ambiente de paz y seguridad

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, dio a conocer el cronograma de actividades de la Feria de la Candelaria 2026 el cual tendrá atracciones para el sano esparcimiento de las familias aragüeñas.

El Alcalde informó que la jornada de actividades arrancará desde el día jueves con el tradicional y colorido desfile en el que participarán más de 5 mil personas.

«Ese día estarán presente nuestros niños, padres, representantes, diversas expresiones culturales y bandas shows que harán una puesta en escena de la esencia de los mariñenses».

De igual manera, el mandatario municipal agregó que el viernes 30 se llevará a cabo la elección de la reina de Feria de la Candelaria 2026, y en los próximos días se estarán desarrollando conciertos en los espacios del complejo ferial Valle Lindo.

«Desde el sábado 31 estarán en tarima artistas nacionales e internacionales que interpretarán sus temas de música llanera, merengue, salsa, tambor y otros, obsequiándole a nuestra gente una velada completa en estas ferias en honor a nuestra patrona; cabe resaltar que estas actividades contarán con la seguridad de los cuerpos de seguridad para garantizar la paz a los ciudadanos».

ESPACIOS RECREATIVOS

Además de las actividades musicales, la autoridad municipal señaló que en los espacios del complejo ferial Valle Lindo estará presente el corredor de emprendedores.

«Allá estará nuestra gente resaltando la gastronomía local, dando degustaciones derivados del café y el cacao que se da aquí en nuestro municipio, además nuestro emprendedores que darán a conocer sus productos».

Asimismo agregó que los más pequeños podrán disfrutar de las atracciones mecánicas en un ambiente de paz y seguridad.

PEREGRINACIÓN

El 2 de febrero, el pueblo de Mariño en un ambiente de paz participará en la Santa Eucaristía con el objetivo de celebrar el día de la santa patrona la Virgen de la Candelaria.

«Ese día vamos a tener una misa solemne con nuestra feligresía, en el que todo el pueblo de Mariño dará gracias a la virgen por la salud y la vida».

Finamente, Guzmán enfatizó que el comité organizador de la Feria de la Candelaria 2026 está listo y preparado para llevarles una jornada completa a los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY