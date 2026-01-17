Ciudad MCY

Encuentro nuestra cultura es la paz promoverá el arte este fin de semana

PorMilexis Pino

Ene 17, 2026

CUIDAD MCY.-Este sábado 17 y domingo 18 de enero, a partir de las 3:00 p.m., la ciudad capital florecerá con las manifestaciones del movimiento cultural del país. Un encuentro que contemplar el arte, a traves de la música, poesía, teatro de calle, danza, artesanía y muñe quería.

El encuentro denominado Nuestra cultura es la paz, forma parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura e iniciará hoy en el Complejo Urbanístico Ciudad Tiuna Ezequiel Zamora, y el domingo 18 en el espacio Simón Rodríguez de la misma urbanización.

La jornada contará con presentaciones de diversos cantores y cantoras, artistas populares que crean, preservan y difunden el patrimonio musical venezolano. Igualmente, se realizarán presentaciones teatrales y dancísticas, demostrando el talento de intérpretes y el mensaje que transmiten con sus obras sobre los valores de identidad venezolana.

El movimiento muñequero y de artesanos, serán los encargados de transmitir sus saberes con demostraciones de su oficio, que rodea lo artístico, lo tradicional y la educación desde una esencia ancestral.

FUENTE UN | FOTO CORTESÍA

