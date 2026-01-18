Turmero reafirma su fe con la Bajada de la Virgen de Candelaria

CUIDAD MCY.-Con profunda devoción y alegría, el pueblo turmereño celebró la solemne Bajada de la Virgen Nuestra Señora de Candelaria, acto central que marca el inicio de las fiestas patronales 2026 en la ciudad de Turmero, capital del municipio Santiago Mariño del estado Aragua. La jornada religiosa y cultural reunió a centenares de feligreses que acudieron al Templo Parroquial para rendir honores a su Patrona y reafirmar la identidad espiritual de esta histórica localidad.

La celebración comenzó con la santa eucaristía presidida por el presbítero Alain Mendoza, párroco de Turmero, y concelebrada por los presbíteros José Luis Sánchez, Alexander Reyes y Frank Riobueno. El templo se colmó de oración, recogimiento y gratitud, en un ambiente marcado por la unidad de la feligresía mariñense y visitantes de otras ciudades de Aragua.

Concluida la misa, se vivió el momento más esperado: la tradicional Bajada de la Virgen desde su camarín. La imagen de Nuestra Señora de Candelaria descendió luciendo un traje de gala finamente adornado con pedrería, despertando la emoción del pueblo. Su recorrido fue escoltado por un pasillo de estudiantes que, con velas encendidas, formaron un sendero de luz que envolvió la imagen en una atmósfera de profunda espiritualidad y respeto.

La actividad contó con la presencia del alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, acompañado por el director municipal de Cultura, Jesús Corniel, así como por directores y directoras de distintas dependencias de la Alcaldía. Durante el acto, el alcalde expresó que, junto a la feligresía turmereña, la celebración permitió “reforzar la fe y la devoción para seguir construyendo a Turmero como un pueblo de amor y prosperidad”.

Por su parte, Jesús Corniel destacó que esta tradición profundamente arraigada trasciende lo religioso y se convierte en un espacio de encuentro cultural y comunitario, donde la imagen de la Virgen es acompañada por el canto y la oración del pueblo.

La jornada se extendió hasta pasadas las 8:00 de la noche con manifestaciones culturales, presentaciones musicales y danzas nacionalistas interpretadas por niñas bailarinas, exaltando el folklore venezolano.

Las autoridades agradecieron el respaldo de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, del alcalde Carlos Guzmán, del comité organizador, del Concejo Municipal y del pueblo en general.

La Bajada de la Virgen de Candelaria reafirma, una vez más, los lazos de fe, cultura y tradición que identifican a Turmero, invitando a los mariñenses y aragüeños a participar en las festividades que continuarán en honor a su amada Patrona.

