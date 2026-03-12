Equipos de emergencia mantienen labores de liquidación en incendios de parques Henri Pittier y Macarao

CIUDAD MCY.- Efectivos del Sistema de Gestión de Riesgo, junto con brigadas de bomberos forestales y voluntarios, mantienen desde este jueves las operaciones de combate, contención y liquidación de incendios en los parques nacionales Henri Pittier (Aragua) y Macarao (Miranda).

Según el último balance oficial las llamas han afectado hasta el momento una superficie aproximada de 100 hectáreas en el estado Aragua.

En el Parque Nacional Henri Pittier, las labores se concentran en dos frentes principales. En el sector Pozo El Diablo, las autoridades informaron que el evento ha sido controlado y los equipos se encuentran en la fase de liquidación total. Por otro lado, en la zona de Las Mayas-Valle Verde, la complejidad del terreno requirió la inserción aérea de combatientes para el ataque directo al fuego.

Para apoyar estas maniobras, se mantiene activa la Operación Llovizna mediante el uso del helicóptero PA001, que realiza descargas de agua tras despegar desde la base del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA-UCV). El despliegue cuenta además con monitoreo de tecnología de drones para vigilar las áreas controladas y detectar posibles focos secundarios.

Respecto al Parque Nacional Macarao, el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) reportó que la situación está bajo control. El personal especializado ha iniciado la guardia de cenizas, un protocolo de vigilancia destinado a refrescar el terreno y asegurar las líneas de defensa para evitar reinicios por las condiciones del viento o la temperatura del suelo.

El Comité Nacional de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales coordina las investigaciones en el territorio para determinar las causas de estos siniestros. Las autoridades hicieron un llamado a la protección de la fauna silvestre, severamente vulnerable ante estos eventos, mientras el personal técnico permanece desplegado de forma ininterrumpida en las zonas afectadas.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA