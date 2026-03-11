Conare y Zoológico Las Delicias recolectaron semillas para el Henri Pittier

Ambos equipos de trabajo reunieron granos de diversas especies que, luego serán tratadas en el vivero para su producción y germinación

CIUDAD MCY.- La Compañía Nacional de Reforestación (Conare) y el Zoológico Las Delicias unieron esfuerzos por el Plan Chuquisaca 2026, mediante una extraordinaria jornada dedicada a la recolección de semillas.

En las instalaciones del santuario animal ambos equipos de trabajos realizaron un recorrido de inspección, durante el cual identificaron los árboles en estado de fructificación, es decir, tras la polinización desarrollan sus frutos para dispersar semillas. El proceso depende riego, poda y fertilización de los ejemplares.

“Gracias a la biodiversidad presente en el zoológico, se logró una sustanciosa recolección de diversas especies autóctonas”, refiere una publicación de la cuenta de Instagram @conarearagua_ve.

Durante la actividad reunieron granos de indio desnudo, samán, mijao, peonía, bucare, coco de mono, cedro, apamate, camoruco, orore y varias palmas.

Todo el material servirá para la producción y germinación de nuevos ejemplares en el Vivero Henri Pittier, que luego serán usados en la temporada de invierno para la reforestación del primer Parque Nacional venezolano.

Esta acción, enmarcada en la 6T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad refuerza las labores de cuidado y recuperación del medio ambiente.

PLAN CHUQUISACA 2026

Se trata de una iniciativa del Ministerio para el Ecosocialismo enfocada en el desarrollo ecológico y ambiental, por la soberanía alimentaria y de salud. La meta de producir 350,000 plantas (frutales, medicinales y forestales) para reforestar áreas degradadas

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA