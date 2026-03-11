Osos le asestó la primera derrota al campeón de la Liga Máster 40

CIUDAD MCY.- El pasado fin de semana se llevó a cabo una jornada más de la Liga de Béisbol Máster 40 del estado Aragua, con sendos encuentros que se realizaron en los estadios de Santa Rita y Asopredi respectivamente.

En el estadio de Santa Rita, Osos, en un emocionante duelo, terminó dejando en el terreno a los campeones Lobos con pizarra final de 5 carreras por 4. Allí, el zurdo Luis “Tuntún” Rodríguez se enfrascó en un duelo de pitcheo con Edgar Martínez para terminar llevándose la victoria. El más valioso del encuentro fue José Rivera, quien sonó el imparable que trajo la carrera de la victoria para el equipo e San Francisco.

En el otro duelo de la jornada en Santa Rita, Punto 40 venció por la vía del blanqueo al debutante equipo de Caimanes. Allí, Omar Contreras lució muy cómodo sobre la ofensiva reptil para acreditarse el triunfo, mientras que Leandro Lamas terminó llevándose la peor parte desde el morrito. A la ofensiva, Luis Alvarado lució con el barquillo al sonar de 4-1, con anotada y remolcada.

Por su parte, en el estadio de Asopredi, Sudantex y Bravos se enfrascaron en un festival de batazos que terminó en favor de los primeros con marcador final de 10 carreras por 7. Víctor Arrieta fue la principal arma ofensiva de Sudantex al sonar grand slam en 3 turnos, remolcó cuatro anotaciones y anotó en una oportunidad. El lanzador ganador del desafío fue Socrates Castillo y perdió Wilfredo Guillén.

Por último, Bermúdez logró su primera victoria del torneo al superar en un interesante duelo a la escuadra de New Arrival con registro final de 8 carreras por 6. Allí, el brazo de Francisco Buttó, quien en una labor de tres y un tercio, permitió tres imparables y abanicó a 5 rivales para encaminar la victoria de su equipo, mientras que Francisco García cargó con el descalabro.

Para este domingo, está prevista una nueva doble jornada en la Liga Máster 40 del estado Aragua, con encuentros que iniciarán a las 9 de la mañana.

En el José Inés Martínez de Santa Cruz, Bermúdez abrirá la jornada ante Sudantex, mientras que los locales de Taller Agrícola se verán las caras ante Bravos en el segundo turno.

Por su parte, en el estadio de Residencias Palo Negro, Lobos chocará a primera hora ante Caimanes, mientras que en el duelo de fondo harán lo propio New Arriva y Osos de San Francisco.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTO: CORTESÍA