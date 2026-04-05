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Especial «Caminos de fe: Aragua Semana Santa» llegó a miles de fieles

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PorMilexis Pino

Abr 5, 2026

La edición propia de la Fundación Fondo Editorial Letras de Aragua brindó una información detallada sobre las manifestaciones religiosas que se desarrollan durante la Semana Mayor

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de informar al pueblo aragüeño sobre las manifestaciones religiosas de la entidad, se realizó la distribución del especial «Caminos de fe: Aragua en Semana Santa» en distintos municipios de la entidad.

La edición propia de la Fundación Fondo Editorial Letras de Aragua, permitió a los lectores conocer un poco más sobre las tradiciones que se desarrollan años tras años en la Semana Mayor.

Entre las cuales están; el pago de promesas al Nazareno, la visita a los Siete Templos, la procesión del Nazareno en el municipio Bolivar y la del Santo Sepulcro en Villa de Cura, además de reseñas de obras teatrales que recrean la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, la bendición del mar y el Plan de rehabilitación de infraestructuras religiosas del Gobierno Bolivariano de Aragua.

El especial fue recibido por los ciudadanos como un valioso aporte para vivir una Semana Santa informada y reflexiva.

Con este despliegue, la Fundación Fondo Editorial Letras de Aragua reafirma su compromiso de ser la voz de las comunidades y el principal promotor de la cultura en el estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS: CORTESÍA 

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