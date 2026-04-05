Mario Briceño Iragorry se consolidará como destino turístico potencia de Aragua

CIUDAD MCY.- Bajo la visión estratégica de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto al alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry Brullerby Suárez, avanza a pasos agigantados la transformación del Parador Turístico en El Limón, como puerta de entrada las paradisiacas playas del municipio Ocumare de la Costa de Oro.

Esta obra, redefine el concepto de espacio público para el encuentro de visitantes y la comunidad local en el acceso al Parque Nacional Henri Pittier.

La intervención en este punto estratégico en El Limón contempla una ejecución multidisciplinaria que equilibra la modernidad con la identidad histórica.

El municipio MBI se proyecta hoy como un destino de vanguardia, la puesta en valor de estos espacios naturales y urbanos reafirma que Aragua sigue avanzando hacia la consolidación de ciudades más humanas, prósperas y orgullosas de su identidad.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA