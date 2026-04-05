‎R- Fest puso a bailar a miles de temporadistas en Ocumare

‎El concierto presentó una cartelera de artistas nacionales e internacionales y, el litoral aragüeño celebró la Semana Mayor en un ambiente de paz y alegría

CIUDAD MCY-. ‎Para marcar el cierre exitoso de la Semana Santa 2026, el municipio Ocumare de la Costa de Oro recibió el concierto R Fest, un evento que convocó a miles de visitantes al litoral aragüeño, así como a los locales, en la Concha Acústica de El Playón.

‎El espectáculo musical fue el principal atractivo nocturno, permitiendo que el pueblo disfrutara de la temporada en un clima de total diversión.

‎La cartelera artística ofreció una variada propuesta que incluyó a figuras de talla internacional y destacados talentos nacionales.

El escenario vibró con las presentaciones de Magic Juan, Juan Miguel, La Melodia Perfecta, Mery Tu Loba, Gio Fernández, Yorky, Truko, Hele Music Ciscoh y Dj invitados, quienes ofrecieron un repertorio que mantuvo la energía al máximo durante toda la velada.

‎Esta iniciativa cultural fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y municipales, bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.

‎El despliegue formó parte de las políticas destinadas a fortalecer el turismo y la recreación en el estado Aragua, proyectando a la jurisdicción como un destino de excelencia para el sano esparcimiento familiar.

‎»Aragua disfruta en paz y en tranquilidad esta Semana Santa 2026 con @larfest26 desde Ocumare de la Costa con artistas de talla internacional. Gracias a nuestra presidenta (e) @delcyrodriguezv por hacerlo posible.», refiere una publicación en Instagram de la gobernadora Joana Sánchez (@johanitakenpo), en la que se aprecian gráficas del concierto.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: GBA