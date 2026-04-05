‎R- Fest puso a bailar a miles de temporadistas en Ocumare

El concierto presentó una cartelera de artistas nacionales e internacionales y, el litoral aragüeño celebró la Semana Mayor en un ambiente de paz y alegría
CIUDAD MCY-. Para marcar el cierre exitoso de la Semana Santa 2026, el municipio Ocumare de la Costa de Oro recibió el concierto R Fest, un evento que convocó a miles de visitantes al litoral aragüeño, así como a los locales, en la Concha Acústica de El Playón.
El espectáculo musical fue el principal atractivo nocturno, permitiendo que el pueblo disfrutara de la temporada en un clima de total diversión.
La cartelera artística ofreció una variada propuesta que incluyó a figuras de talla internacional y destacados talentos nacionales.
El escenario vibró con las presentaciones de Magic Juan, Juan Miguel, La Melodia Perfecta, Mery Tu Loba, Gio Fernández, Yorky, Truko, Hele Music Ciscoh y Dj invitados, quienes ofrecieron un repertorio que mantuvo la energía al máximo durante toda la velada.
Esta iniciativa cultural fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y municipales, bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.
El despliegue formó parte de las políticas destinadas a fortalecer el turismo y la recreación en el estado Aragua, proyectando a la jurisdicción como un destino de excelencia para el sano esparcimiento familiar.
»Aragua disfruta en paz y en tranquilidad esta Semana Santa 2026 con @larfest26 desde Ocumare de la Costa con artistas de talla internacional. Gracias a nuestra presidenta (e) @delcyrodriguezv por hacerlo posible.», refiere una publicación en Instagram de la gobernadora Joana Sánchez (@johanitakenpo), en la que se aprecian gráficas del concierto.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS: GBA