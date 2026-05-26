Estadio Hermanos Ghersi mejora sus espacios para el fútbol y la fanaticada aragüeña

El estadio ha pasado por una completa intervención contemplada en un plan de recuperación profunda para ofrecer un espacio digno y moderno para el disfrute de los deportistas y la fanaticada

CIUDAD MCY.-El estadio Olímpico Hermanos Ghersi ha vivido una transformación integral, mejorando significativamente sus instalaciones para garantizar el crecimiento del deporte aragüeño.

Las mejoras, que van más allá de lo estético, tratan de fortalecer la infraestructura deportiva del recinto que es el hogar del Aragua FC, logrando no solo optimizar el rendimiento de los futbolistas profesionales, sino también ofrecer un espacio digno y moderno para el disfrute de la fanaticada y el pueblo aragüeño en general.

Durante una supervisión al recinto deportivo, el secretario de gobierno del estado y también presidente del equipo aragüeño, Félix Romero, hizo una inspección para observar de primera mano los avances de la obra.

​El estadio ha pasado por una completa intervención contemplada en un plan de recuperación profunda. Entre las labores iniciadas destacan: recubrimiento y restauración de paredes internas y externas; climatización e iluminación de áreas clave, embellecimiento general y acondicionamiento de espacios comunes.

De igual forma, se realiza una remodelación integral que incluye: camerinos, baños, gradas, sistema de iluminación, cabinas de transmisión, áreas VIP, oficinas administrativas, gramado, boutique dentro de las instalaciones.

Cabe mencionar que esta obra representa un hito en la gestión deportiva de la vocera de la Aragüeñidad, quien en un año de gestión ha tenido como prioridad que este espacio que no solo será el hogar del equipo aurirrojo, sino un símbolo del crecimiento del fútbol venezolano y el epicentro de la recreación en la entidad.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA