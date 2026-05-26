Intervención integral mejora y embellece instalaciones de la UCV núcleo Maracay

Las labores permitirán a los jóvenes estudiantes formarse en espacios óptimos y limpios para su desarrollo académico

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones de trabajo orientadas a restaurar, embellecer y modernizar las universidades de todo el territorio aragüeño, avanzan las labores de mantenimiento integral en la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Maracay.

El despliegue, enmarcado en la Segunda Transformación de Servicios Públicos, forma parte de las acciones del gobierno regional destinadas a mejorar significativamente el entorno educativo de la comunidad universitaria que hace vida en este plantel.

Las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), ejecutan trabajos técnicos de dragado profundo, limpieza vegetal, remoción masiva de sedimentos acumulados y extracción de desechos sólidos, asimismo, se ejecuta el despeje y saneamiento de drenajes, alcantarillados.

La intervención permitirá contribuir a que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones para que tanto los profesores, personal administrativo, obrero y los estudiantes puedan contar con unos espacios más limpios, logrando un buen desarrollo académico para los jóvenes.

Es importante mencionar que esta iniciativa no es un hecho aislado, es parte de un compromiso de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, que ha asumido con la comunidad estudiantil de ofrecer espacios más dignos y la recuperación de las diversas casas de estudios donde se forman para su futuro profesional.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA