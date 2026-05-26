Presidenta (E) Delcy Rodríguez lideró Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores

CIUDAD MCY.- En el marco de la gestión de gobierno y el fortalecimiento institucional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores; con el objetivo principal de evaluar y articular planes de desarrollo para el país.

Durante la reunión de alto nivel, se ratificó el compromiso del Ejecutivo de revisar los avances y estrategias a implementar para garantizar el bienestar de la población venezolana.

En este sentido, es importante resaltar que la Mandataria Encargada ha reiterado en diferentes oportunidades el impulso de los dos nuevos fondos soberanos anunciados recientemente.

El primero, denominado Fondo para el Desarrollo y la Protección Social, tiene como meta mejorar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, con el propósito de que «se convierta también en beneficio para los sectores productivos y comerciales». Y el segundo, el Fondo de Infraestructura y Servicios, diseñado para apalancar el desarrollo económico y social mediante la inversión en servicios básicos.

Por tanto, con esta reunión de trabajo, el Gobierno Nacional reafirma su agenda de prioridades orientada a la eficiencia para asegurar un futuro más próspero y equitativo para Venezuela.

CONSULTA PARA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Durante el Consejo de Ministros número 759, desarrollado en el Palacio de Miraflores, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la apertura de un proceso de consulta virtual destinado a simplificar los trámites administrativos más complejos.

“Durante los próximos 15 días podrá ingresar al sitio web simplifica.gob.ve para descargar cuáles son los trámites más engorrosos que le impiden a un emprendedor sostener su emprendimiento”, señaló, amparada en las facultades otorgadas por la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos.

Al respecto, refirió que la iniciativa persigue definir los procedimientos que obstaculizan el inicio o la sostenibilidad de proyectos productivos. Asimismo, evaluar aquellos trámites que afectan directamente al ciudadano y que se realizan a través de instituciones como el Registro Civil, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), entre otros.

Finalmente, la Jefa de Estado Encargada indicó que el objetivo es generar un diagnóstico integral desde cada uno de los ministerios, organismos e instituciones del país, a los fines de contribuir al bienestar social de la población venezolana.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA