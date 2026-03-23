Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Estados que pueden ser más afectados por la declinación solar

PorLuisa Pedroza

Mar 23, 2026

CIUDAD MCY.- El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Reidy Zambrano, anunció los estados más afectados por la declinación solar.

Indicó que el 21 de marzo inició este fenómeno, es decir, comienzan a incidir de manera perpendicular los rayos solares sobre el territorio nacional, que inicia desde el sur por el punto más austral en el estado Amazonas.

De acuerdo a los pronósticos, los principales estados que se verán más afectados por las altas temperaturas son: los estados llaneros, el Zulia, Falcón y parte de Sucre, Anzoátegui y Monagas.

Recalcó que le hacen un monitoreo constante y diario a dicho fenómeno a través de diferentes mecanismos del Inameh. También señaló que a partir de este momento se percibe un aumento de las temperaturas, por lo que puede desencadenar incendios forestales.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Aragua

Secretaria de Transporte instalará Aulas Viales en los 18 municipios

23 de marzo de 2026 Milexis Pino
Deportes

Diego Vera se coronó en aguas abiertas en Aruba y clasifica a Santo Domingo 2026

23 de marzo de 2026 Milexis Pino
Venezuela

Estados que pueden ser más afectados por la declinación solar

23 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

El Partido Enamórate de Venezuela celebró su segundo aniversario

23 de marzo de 2026 Milexis Pino