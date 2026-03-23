Estados que pueden ser más afectados por la declinación solar

CIUDAD MCY.- El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Reidy Zambrano, anunció los estados más afectados por la declinación solar.

Indicó que el 21 de marzo inició este fenómeno, es decir, comienzan a incidir de manera perpendicular los rayos solares sobre el territorio nacional, que inicia desde el sur por el punto más austral en el estado Amazonas.

De acuerdo a los pronósticos, los principales estados que se verán más afectados por las altas temperaturas son: los estados llaneros, el Zulia, Falcón y parte de Sucre, Anzoátegui y Monagas.

Recalcó que le hacen un monitoreo constante y diario a dicho fenómeno a través de diferentes mecanismos del Inameh. También señaló que a partir de este momento se percibe un aumento de las temperaturas, por lo que puede desencadenar incendios forestales.

FUENTE:VTV

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