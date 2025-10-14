Estos son los juegos que Tiburones realizará en Macuto durante la 2025-2026

CIUDAD MCY.- Tiburones de La Guaira anunció este lunes el calendario de juegos que se desarrollarán en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, estado La Guaira, para la temporada 2025-2026.

Dicho escenario albergará ocho cotejos en total en los que el elenco salado se medirá a Tigres de Aragua, Caribes de Anzoátegui, Bravos de Margarita, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia.

Durante el presente mes, solo visitarán el estadio en una ocasión y será el día 31 frente al conjunto felino; en noviembre afrontarán una serie de dos juegos ante La Tribu los días 7 y 8, se medirán a los insulares el día 9 y luego volverán a verse con Aragua el día 28; mientras que en diciembre chocarán con Cardenales el día 3, con Zulia una fecha después y al día siguiente harán lo propio con Anzoátegui.

UNIÓN RADIO | FOTO CORTESÍA