Exposición «Héroes y Heroínas de la Patria» abrió sus puertas en Ribas

CIUDAD MCY.- La grandiosa exposición «Héroes y Heroínas de la Patria», abrió sus puertas en el municipio José Félix Ribas con 35 hermosas piezas hechas a mano por hombres y mujeres artesanos, bajo la organización del Movimiento Nacional de Muñequeros Amoroso, quienes realizan la exhibición en el taller musical Blanca Estrella de la casa de La Cultura, Viva Venezuela, Alsacia Álvarez y que estará a disposición del pueblo durante 3 semanas.

Durante la inauguración, estuvieron presentes la licenciada Alicia La Rosa, Coordinadora de Artesanía de la Secretaría de Cultura del estado Aragua, junto a Santa Duran, artesana del estado Miranda, ambas miembro del Movimiento Nacional de Muñequeros Amoroso, quienes enfatizaron que el movimiento no es de nadie y todo aquel que sepa elaborar las muñecas, puede pertenecer al movimiento.

Las visitantes a esta exposición podrán disfrutar de creaciones de los 25 exponentes que están participando utilizando la técnica del saquito y la del rollito, quienes muestran los héroes y heroínas prehispánicos, entre los muñecos se encuentran la cacica Urquía, entre los héroes y heroínas de la época de independencia, como Luisa Cáceres, Francisco de Miranda, Manuelita Sáenz, y finalmente los héroes de la actualidad, el comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, Ali Primera, que fue el cantor del pueblo, y junto con ellos está el presidente Nicolás Maduro junto con Cilia Flores, que están secuestrados en los Estados Unidos.

Explicó Santa Duran, que esta es una exposición itinerante, de aquí va a otros destinos, “fuimos declarados patrimonio inmaterial de Venezuela el 2 de febrero, por eso se celebra el día de la muñeca de trapo en esa fecha y también queremos ser reconocidos por la UNESCO, todo lo que es la cultura venezolana, es muy importante”.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA