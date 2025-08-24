Fallece cineasta Luis Alberto Lamata en Caracas a los 65 años de edad

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, lamentó el fallecimiento del cineasta Luis Alberto Lamata, quien dio el salto a la inmortalidad a la edad de 65 años, en la ciudad de Caracas, de acuerdo con la información que compartió a través de su canal de Telegram.

El mensaje lo difundió luego de conocer la noticia a través de la directora de Proyectos estratégicos de la Fundación Villa del Cine, Lisett Torres Olmos, a lo que expresó que su carácter ejemplar en contribuir a Venezuela con producciones que han sido dignas de importantes galardones internacionales.

“Solo nos queda despedir con infinitos aplausos al hombre digno y valeroso, al director respetuoso y riguroso, al amigo entrañable y solidario, al hermano, tío y padre amoroso y comprometido, y al venezolano ejemplar e ilustre”, señaló el titular de la cartera cultural.

Lamata fue guionista, director y productor de televisión y cine venezolano. Nació el 13 de diciembre del 59 Caracas; y desde 1982 incursionó en el cine y en televisión dirigiendo más de 50 telenovelas, entre ellas “Cristal”, “Topacio”, «Señora», «Las dos dianas», «La vida entera», «La Hija del jardinero», «Soledad», «A puro corazón».

En cine dirigió «Jerico», «Desnudo con Narajas», «Salserín, la primera vez», «Miranda regresa», «El enemigo», «Taita Boves», «Azú, alma de princesa», «Bolívar, el hombre de las dificultades» y «Parque Central». Fue nominado al premio Goya, recibió reconocimientos en La Habana, Biarritz, Cartagena, Sochi y Trieste, entre otros, y participado en los Festivales de Cine de Berlin, San Sebastián, Sundance y Montreal.

En Venezuela obtuvo el premio nacional de cultura, mención cine, siendo este premio el reconocimiento más importante a la trayectoria artística de los creadores venezolanos y también fue merecedor del premio municipal, premio de la crítica, premio de los autores cinematográficos y en diversas oportunidades premio a la mejor película, guión, dirección y premio del público en los Festivales de Mérida, Margarita, Oriente y el Internacional de Caracas.

FUENTE AVN || FOTO CORTESIA