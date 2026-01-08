Familia del Zoológico Las Delicias expande su fauna

El Zoológico Las Delicias celebra con orgullo el nacimiento de cuatro cachorros de zorro perro (Cerdocyon thous), fruto de su programa de reproducción y conservación de especies silvestres.

CIUDAD MCY.- La nueva cachorra de león blanco que hace vida en el Zoológico de Maracay ya cumplió un mes de edad y se encuentra en óptimas condiciones de salud, todo ello, gracias al cuidado del equipo de médicos veterinarios y especialistas, que han realizado un riguroso seguimiento con el fin de que el felino crezca en un ambiente natural que le brinda seguridad y tranquilidad.

Cabe destacar que, la cachorrita de león ya pesa 5 kg, se muestra activa y en pleno desarrollo, con sus primeros dientes aflorando y una energía que contagia a todos los visitantes.

REPRODUCCIÓN DE NUEVAS ESPECIES

En el refugio animal, también nacieron 4 hermosos cachorros de zorro perro (Cerdocyon thous) que muy pronto cumplirán un mes de edad, se encuentran en muy buenas condiciones y son atendidos por su madre Cachi y resguardados por su padre Carora.

El nacimiento se dio en el recinto, donde los elementos naturales le han permitido a la pareja estar a gusto y criar con tranquilidad a los cachorros.

Esta especie de cánido silvestre está ampliamente distribuido en nuestro país y se ha adaptado a múltiples ecosistemas. Una de las principales amenazas que enfrenta es la interacción con los seres humanos en entornos comunes, donde es cazado por ser visto como amenaza, atropellado en carreteras y la exposición a las enfermedades de los animales domésticos.

En este sentido, a través de sus diferentes plataformas digitales, el Zoológico Las Delicias invita a la comunidad a conocer de cerca estos avances, disfrutar de momentos agradables en contacto con la naturaleza y sumarse al esfuerzo colectivo por el cuidado y protección de nuestra fauna.

el Zoológico Las Delicias mantiene en constante trabajo parta la conservación de la fauna silvestre, desarrollando programas de reproducción que buscan garantizar la supervivencia de especies vulnerables y fortalecer la biodiversidad nacional.

