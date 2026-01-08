Redan 2 de Protección Civil recibió dotación vehicular y de uniformes

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de fortalecer las funciones de las Regiones Estratégicas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Redan) de Protección Civil en los estados Aragua, Carabobo y Yaracuy, este jueves fueron entregados vehículos, uniformes y un extintor portátil con el fin de atender emergencias de primer nivel en la zona.

La actividad estuvo encabezada por el Almirante Juan Carlos Oti Paituvi, los directores de Protección Civil de los estados Aragua, Carabobo y Yaracuy, y los funcionarios de esta instancia en los referidos estados, quienes con el fin de dar continuidad a los programas de prevención y gestión de riesgos hicieron entrega de esta dotación especial.

Jesús Franco, director de Protección Civil en el estado Aragua, informó que durante la jornada de este jueves fueron entregadas un total de 11 motocicletas y 2 camionetas para fortalecer las labores de prevención y gestión de riesgos en la Redan 2 de Protección Civil.

Franco detalló que del equipamiento vehicular, 3 motos y una camioneta irán al estado Yaracuy e igual número al estado Carabobo, mientras que en Aragua estarán a disposición 5 unidades tipo moto.

Además de ello, se hizo entrega de 150 uniformes a los funcionarios de la Redan 2 con el propósito de actualizar a los funcionarios en cuanto a la vestimenta se refiere.

“De esta forma estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos la semana pasada en el Parque El Ejército, donde la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez, siguiendo instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y el Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se comprometió a fortalecer los 191 Cuadrantes de Paz en la entidad”, cerró Franco.

YLAI OLMOS | FOTOS : YLAI OLMOS