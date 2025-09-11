Feria de la arepa promete enamorar a los maracayeros

CIUDAD MCY.-Concibiendo a la gastronomía venezolana como una maravillosa herramienta de paz, amor, historia y encuentro familiar, el Gobierno Bolivariano de Aragua a través de Secretaría de Cultura invita a todas las comunidades de la Ciudad Jardín a disfrutar de la novedosa Feria de la Arepa, actividad que se realizará este sábado 13 de septiembre, a partir de las 9 am, en el estacionamiento del Complejo Cultural Santos Michelena, ubicado en la avenida 19 de Abril.

El evento contará con más de 20 expositores y maestros cocineros quienes conversaran con los asistentes sobre la idónea preparación, y la genuina historia implícita en los diferentes tipos de arepa como son: La Reina Pepiada, Pelua, Dominó, Catira, Sifrina, Tumbarrancho y Patapata entre otras.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano de Aragua a través de Secretaría de Cultura, rendirá un merecido tributo a nuestra tradicional y sabrosa arepa, ideada como pilar de la convivencia humana, asida a intereses colectivos, pacíficos y humanistas, pletórica en sentimiento patrio.

“Debemos resaltar que el nombre arepa proviene de la palabra indígena «erepa», que significa pan de maíz, y se originó en la zona precolombina, más específicamente entre los pueblos indígenas cumanagotos, quienes ya preparaban este sabroso y nutritivo alimento de maíz, miles de años antes de la llegada de los europeos a nuestras tierras”, acotó Carloren Guillen, directora de Casa de la Cultura de Maracay.

Durante la actividad que combinará cultura, turismo, historia y gastronomía, siempre bajo el lema: “El sabor de Aragua en una sola arepa”, los maestros cocineros prepararán una gigantesca arepa, que aspira convertirse en la más grande de la historia, con maravilloso sabor a aragueñidad.

Prensa SSPPC | FOTOS: CORTESÍA