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Feria del Campo Soberano atendió más de 100 familias en San Sebastián

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PorRafael Velásquez

Jun 1, 2026

 

La jornada ofreció una amplia lista en productos de víveres y proteínas que son esenciales para la preparación de los platos principales del hogar

 CIUDAD MCY .- Al sur de Aragua, en el municipio Sebastián de Los Reyes, se desarrolló una Feria de Campo Soberano, actividad donde las familias pudieron adquirir productos de la cesta básica a precios solidarios.

La feria se realizó en las comunidades Cambural y Valle la Cruz donde las bodegas de Alimentos Aragua Socialista (ALAS), y Mercado de Alimentos (Mercal) ofrecieron una amplia lista en productos de víveres y proteínas que son esenciales para la preparación de los platos principales del hogar.

El despliegue atendió a más de 100 familias de las zonas rurales, garantizándole la comodidad de comprar desde la cercanía de sus hogares sin tener que trasladarse a mercados convencionales ubicados en el centro del municipio.

Esta feria de Campo Soberano es direccionada por Joana Sánchez, vocera de la Aragueñidad, con el objetivo de brindarles a los aragüeños del sur productos de calidad para una alimentación balanceada.

Cabe mencionar que, la gobernadora Sánchez despliega las bodegas de ALAS y Mercal en los 18 municipios del estado para garantizar la soberanía y protección alimentaria.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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