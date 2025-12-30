Feria del Girasol en Portuguesa impulsa el agroturismo

CUIDAD MCY.-El estado Portuguesa se prepara para realizar por segundo año consecutivo la Feria del Girasol, una cita orientada a exhibir la capacidad productiva regional y a brindar una propuesta que integra recreación, gastronomía y formación técnica.

La actividad es promovida por la Asociación Civil Familiar Agropecuaria de Venezuela y se desarrollará del 9 al 11 de enero de 2026 en el municipio Santa Rosalía, zona que junto a Turén concentra los principales cultivos de girasol y recibe a numerosos visitantes, según reportaron medios regionales.

El encuentro resalta el atractivo visual de los campos en plena floración y funciona como espacio de articulación para productores, en un entorno que fomenta el intercambio de saberes y experiencias del sector agrícola.

La programación incluye una oferta culinaria que combina sabores venezolanos e italianos, con la participación de más de 20 empresas y expositores, además de la asistencia estimada de más de 10.000 personas durante tres jornadas.

Los organizadores señalaron que la producción agrícola y el potencial agroturístico local representan un eje clave para el desarrollo regional, y que la feria sirve como plataforma estratégica para su proyección.

