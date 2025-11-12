Festival ECOS Film llega a la UBA al mejor estilo de los años 20´s

Por primera vez este importante evento se realizará al aire libre, con una proyección de autocine

CUIDAD MCY.-La Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) presentó la organización del ECOS Film 2025, evento anual que marca pauta en el mundo cinematográfico estudiantil, y se realizará el viernes 27 de noviembre dentro del campus de la referida Alma Mater.

‎‎Durante un encuentro con los medios de comunicación regional, las autoridades académicas dieron a conocer nutridos e importantes detalles sobre el festival, y destacaron que para esta edición hubo un cambio de locación, pues dejaron atrás sitios cerrados en búsqueda de abrirse a la colectividad.

‎‎Al mejor estilo de los años 20´s, los estudiantes del séptimo trimestre de comunicación social planean un autocine en el estacionamiento de la Escuela de Derecho (Edere), a partir de las 5:30 de la tarde.

‎‎La velada estará bajo la conducción de dos reconocidos profesionales del ámbito: Kenji Millán y Carlos Valencia, asimismo, contará con la presentación musical del grupo Nossolar y miembros de la Dirección de Cultura.

‎‎La entrada por vehículo tiene el costo de 2$, motocicletas 1$, y peatones gratis.

‎‎AUTORIDADES ACADÉMICAS

‎‎El rector Gustavo Sánchez, mencionó que uno de los propósitos de esta actividad es incentivar el al crecimiento profesional del estudiantado, introduciéndolos a la experiencia del campo laboral.

‎‎Además, otro punto de vital importancia son las aspiraciones y expectativas en torno a la jornada. “Hemos dado un giro, después de la pandemia retornamos con nuevas ideas desde la escuela, decanato, y rectorado para ver algo distinto”.

‎‎En esa línea discursiva, la vicerrectora académica Miriam Regalado, exaltó que el ECOS Film es una ventana para llevar el talento y creatividad ubista a la palestra nacional, e incluso, internacional. “Estos cortos son reconocidos dentro del cine venezolano como productos de alta calidad”.

‎‎Es valioso mencionar que, los productores del evento demuestras sus capacidades en el periodismo especializado, audiovisual, publicidad y marketing digital, “ejes transversales de la carrera de Comunicación Social, nuestras tres áreas de énfasis curricular”, subrayó Regalado.

‎‎EVALUACIÓN

‎‎Más que una jornada artística, el ECOS Film es parte de las evaluaciones que se realizan dentro de la cátedra de Prácticas Profesionales RAI, por lo que, los estudiantes suman esfuerzos para alcanzar la máxima nota y cumplimiento de metas personales.

‎‎Desde los planteamientos iniciales, establecer alianzas comerciales, y la puesta en escena, la tarea de los universitarios es logar una proyección impecable. En esta oportunidad ofrecerán una experiencia vintage a las nuevas generaciones.

‎‎La directora de la Escuela de Comunicación Social, Winifer Padrón, envió el agradecimiento a todos las personas que permitirán materializar la codiciada gala.

‎‎CINE UNIVERSITARIO

‎‎Los cortometrajes a exhibir son ejecutados por los estudiantes de Narrativa y Montaje, Arte y Semítica Audiovisual, Producción de Cine. En los tres trimestres que cumplen durante el año académico, los productos pasan por una Muestra de Cine, hasta llegar a la fase final.

‎‎Se prevé que más de 10 cortometrajes de todos los periodos sean visualizados por el público, luego, serán premiados en 12 categorías como: dirección, producción, guion, tráiler, entre otros aspectos.

‎‎La coordinadora de las cátedras audiovisuales Daniela Faga, refirió que antes de llegar al festival, todas las producciones pasan por distintos filtros de clasificación, desde los tutores, hasta los jurados de la velada.

‎‎Como información de interés, desde hace algún tiempo, la UBA propone salir de la zona de confort y aportar por gran variedad de géneros, uno de las nuevas propuestas son los musicales y el suspenso.

THAIMARA ORTIZ | ‎‎FOTOS | CIUDAD MCY

‎