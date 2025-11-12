Bosque Café dio bienvenida a la Navidad con encendido de luces

Con una gastronomía renovada y sabores típicos navideños, Supermercado El Bosque y Bosque Café encienden la luz en la temporada decembrina

CIUDAD MCY.-El supermercado El Bosque y Bosque Café dieron la bienvenida a la época decembrina con un maravilloso encendido de luces donde la gaita y el pan de jamón reinaron en la celebración. A su vez, presentaron su nuevo menú gastronómico que promete conquistar los paladares más exigentes.

Invitados especiales y el público en general disfrutaron de la actividad que inició con una bendición sacerdotal para, posteriormente, realizar el encendido del árbol navideño que colocó el toque de amor en una noche especial.

Arlingh Azarak, gerente general de Supermercado El Bosque, agradeció a todos por haber asistido al encendido de la Navidad 2025 y prometió que para el próximo año vendrán mejores cosas. “Para mí es un honor compartir con ustedes ya que Supermercado El Bosque cumple 6 años y siempre brindando lo mejor para los maracayeros. Para el próximo año tendremos más ofertas, pero algo que si te puedo adelantar es que a partir de ya pueden disfrutar de nuestra gastronomía porque tenemos un menú completamente renovado que ofrece nuevas propuestas”.

Luis Zambrano, gerente de mercadeo de Bosque Café expuso, “Estamos agradecidos primeramente con Dios, esta época decembrina que nos llena de alegría y emoción y aquí en Bosque Café lo sabemos. Estamos celebrando el inicio de la temporada navideña no solamente con el encendido de luces, sino también estrenando el nuevo menú de Bosque Café con desayunos tipo brunch, almuerzos, pastas, cenas, tapas, postres, una gran variedad de sabores que conquistarán su paladar; y lo que no puedo dejar de comentarles es que este año tenemos un pan de jamón delicioso, una nueva receta que sin duda será su favorito, panettone y torta negra hechas por nosotros. Tienen que venir a probarlo también trabajamos con la modalidad bajo encargo para que no se queden sin degustar nuestras propuestas navideñas”.

EL Supermercado El Bosque y Bosque Café trabajarán durante la temporada navideña en su horario habitual desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días para atenderlos de la mejor manera y disfruten de todo el ambiente decembrino en sus instalaciones.

ANAIS RONDÓN | FOTOS: CIUDAD MCY