Festividades de la Virgen de Belén declaradas Patrimonio Cultural de la Nación

CIUDAD MCY.-En un ambiente de profunda fe, música y tradición, el pueblo de San Mateo celebró la proclamación oficial de las festividades en honor a la Virgen de Belén como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

La jornada inició desde tempranas horas con el estallido de fuegos artificiales y actividades culturales en la Plaza Bolívar, marcando el comienzo de una nueva era para la devoción de la Patrona de Aragua, que suma más de 417 años de historia en el corazón de los sanmateanos.

Luego de una solemne eucaristía, oficiada por Monseñor Enrique Parravano, Obispo de la Diócesis de Maracay, el Párroco de la Iglesia San Mateo Apóstol, Ángel Fernández, manifestó su regocijo por este decreto que enaltece el gentilicio local.

«Es un motivo para renovar nuestra fe. Se ha reconocido a nivel nacional el trabajo de más de cien años en torno a la devoción de nuestra Madre de gracia María de Belén», destacó el presbítero, haciendo un llamado a fortalecer no solo la fe, sino también las expresiones deportivas, gastronómicas y artísticas que rodean esta tradición.

PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR | FOTOS: CORTESÍA