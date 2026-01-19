Historiadores se pronuncian contra el secuestro del presidente Maduro y Cilia Flores

CIUDAD MCY.- En ese sentido, el presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López, dijo que se congregaron este día para renovar el “compromiso patrio” y compartir reflexiones en torno a la coyuntura que atraviesa el país.

Se trata de una “manifestación publica por la unidad del país y la paz para que nosotros tengamos también el compromiso con nuestro Libertador, con nuestra lucha, para que se respete nuestra soberanía, y no hay ningún otro lugar más especial para ello que la casa del Libertador”, dijo en su intervención.

El coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, Antonio Bracho, agregó que el pueblo venezolano “va a seguir luchando hasta lograr el regreso” del presidente Maduro y la primera dama. “Estamos seguros de que, así como lo estamos haciendo hoy (…) todo el pueblo está en batalla, porque creemos en la paz y creemos en nuestra Revolución Bolivariana (…) estamos de pie, luchando, por nuestra soberanía”, exclamó.

Por su parte, la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Oblitas, compartió un pronunciamiento de la casa de estudios en el que se manifiesta el “repudio a la acción ilegal” que representa la agresión al país para secuestrar al presidente legítimo, hecho que además calificó como un “intento imperial de interrumpir la independencia y autodeterminación emprendida por nuestros próceres”.

Denunció también que, de acuerdo con derecho internacional, la inmunidad de los jefes de Estado es “la personificación de la soberanía de una nación”, por lo que la agresión de EE.UU. “es una agresión a todo el pueblo”. Por ello, en nombre de la universidad y del sector académico, exigió el respeto a la legalidad.

“Hay que respetar la voluntad popular expresada por el sufragio. La historia insurgente nos llama a son ser neutrales y a rechazar este ultraje”, resaltó.

La actividad en la casa natal del Libertador formó parte de una ruta que incluyó lugares históricos en San Mateo y La Victoria, en el estado Aragua. Además de una agenda de 60 días iniciada este sábado por cerca de 60 movimientos sociales de todo el país y de diversas áreas para llamar a la unión nacional y exigir respeto a la soberanía y paz de Venezuela.

VTV | FOTO : CORTESÍA