Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Funcionarios del DGCIM, CONAS, UOTE y CICPC son condecorados con la Orden a la Paz

PorRafael Velásquez

Ago 19, 2025

Ciudad MCY.-En reconocimiento a su labor en la neutralización del ataque terrorista en Plaza Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, impuso este martes la condecoración Orden a la Paz en su única clase a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El mandatario nacional destacó que esta condecoración representa mucho más que un símbolo honorífico, ya que reconoce el compromiso diario de hombres y mujeres uniformados que garantizan la paz del pueblo venezolano. “Es más que una condecoración, es un reconocimiento. Se salvaron decenas de vidas, y se salvan a diario vidas gracias a su entrega”, expresó.

Explicó que los funcionarios no solo lograron neutralizar el ataque derrotista, sino que además identificaron, persiguieron y capturaron a todos los autores materiales e intelectuales del hecho, quienes estarían vinculados a grupos terroristas financiados por Estados Unidos (EE. UU.) y el sayonismo.

El jefe de Estado subrayó que la acción de los cuerpos de seguridad fue decisiva para preservar la estabilidad nacional, al evitar una escalada de violencia en el corazón de Caracas. “Estos hombres de uniforme representan la paz diaria, la paz concreta, la paz que se construye con valentía y patriotismo”.

La Orden por la Paz se consolida como una distinción de alto valor moral y patriótico, otorgada a quienes demuestran coraje, disciplina y lealtad en defensa de la soberanía y la tranquilidad del pueblo venezolano.

Con este acto, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y la defensa activa de la paz como principio fundamental de la Revolución Bolivariana.

VTV

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Funcionarios del DGCIM, CONAS, UOTE y CICPC son condecorados con la Orden a la Paz

19 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidente Maduro lanza Cuadrantes de Paz en Circuitos Comunales de Caracas

19 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela y Colombia revisan agenda de cooperación energética

19 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Quedan suspendidas las operaciones y comercialización de drones en el país

19 de agosto de 2025 Rafael Velásquez