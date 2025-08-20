Funcionarios del DGCIM, CONAS, UOTE y CICPC son condecorados con la Orden a la Paz

Ciudad MCY.-En reconocimiento a su labor en la neutralización del ataque terrorista en Plaza Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, impuso este martes la condecoración Orden a la Paz en su única clase a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El mandatario nacional destacó que esta condecoración representa mucho más que un símbolo honorífico, ya que reconoce el compromiso diario de hombres y mujeres uniformados que garantizan la paz del pueblo venezolano. “Es más que una condecoración, es un reconocimiento. Se salvaron decenas de vidas, y se salvan a diario vidas gracias a su entrega”, expresó.

Explicó que los funcionarios no solo lograron neutralizar el ataque derrotista, sino que además identificaron, persiguieron y capturaron a todos los autores materiales e intelectuales del hecho, quienes estarían vinculados a grupos terroristas financiados por Estados Unidos (EE. UU.) y el sayonismo.

El jefe de Estado subrayó que la acción de los cuerpos de seguridad fue decisiva para preservar la estabilidad nacional, al evitar una escalada de violencia en el corazón de Caracas. “Estos hombres de uniforme representan la paz diaria, la paz concreta, la paz que se construye con valentía y patriotismo”.

La Orden por la Paz se consolida como una distinción de alto valor moral y patriótico, otorgada a quienes demuestran coraje, disciplina y lealtad en defensa de la soberanía y la tranquilidad del pueblo venezolano.

Con este acto, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y la defensa activa de la paz como principio fundamental de la Revolución Bolivariana.

VTV