GBA consolida protección social en Aragua con más de 60 jornadas atención social en enero

CIUDAD MCY.-Como parte de las políticas de protección al pueblo impulsadas por el Gobierno Nacional y Regional, la secretaria general de la Cuarta Transformación (4T) en Aragua, Gipsy Colmenares, presentó este martes el balance de gestión correspondiente al mes de enero, destacando la realización exitosa de jornadas de atención integral en los 18 municipios de la entidad.

Bajo las orientaciones del presidente constitucional Nicolás Maduro y respaldadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, estas jornadas sabatinas se han convertido en epicentro de atención social, garantizando derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el desarrollo económico directamente en el corazón de las comunidades.

Durante la presentación del balance, Colmenares estuvo acompañada por Texalia Vaquero, responsable de la Sala Situacional del 1×10 del Buen Gobierno y del Sistema de Misiones; Belén Arteaga, secretaria de despacho de la Gobernación, y otras autoridades de la 4T.

BIENESTAR SOCIAL PARA LAS FAMILIAS ARAGUEÑAS

Los despliegues sabatinos concentran esfuerzos en áreas prioritarias para la comunidad, con un despliegue que integran salud, alimentación y atención social, como expresión concreta de un modelo de atención que pone en el centro a la familia comunal.

En ese sentido, la secretaria de la cuarta transformación comentó, ‘’Estamos anunciando el balance de que en enero realizamos 85 recorridos casa a casa y desarrollamos alrededor de 62 jornadas en todas las aristas de los niveles sociales’’ expresó colmenares.

La autoridad regional también enfatizo que desde este martes, el Gobierno regional ya se encuentra enviando ayudas técnicas a los diferentes municipios que fueron captados en la atención integral.

‘’Nosotros estamos el día de hoy también enviando a cada uno de los municipios todo lo que son las ayudas técnicas que quedaron responsables del pos abordaje, estamos entregando más de 1000 ayudas, de los cuales 254 ya son casos solicitados por el Sistema 1×10 del Buen Gobierno’’ señaló

ATENCIÓN DIRECTA A LAS COMUNAS

Tendiendo como brújula las Agendas Concretas de Acción (ACA), y los mapas de los sueños de cada una de las comunas, las jornadas de atención social se realizan con el firme objetivo de territorializar las políticas sociales directamente a los circuitos comunales y comunas del estado.

En ese contexto, Belén Arteaga, secretaria de despacho de la Gobernación, expresó ‘’En el estado Aragua nosotros comenzamos cada jornada con un encuentro con las salas de autogobierno, con nuestras comunas, pudiendo detectar cada una de las necesidades, los nudos críticos y también las potencialidades que se tienen desde el territorio, y en ese sentido, podemos nosotros territorializar las políticas sociales que desde el estado boliviano de Aragua»

En ese mismo orden de ideas, Arteaga subrayó que hasta el mes de enero se ha atendido gran cantidad de comunas.

‘’En estas jornadas de enero han sido beneficiadas más de 65, hemos logrado impactar en el estado, donde se ha hecho la revisión de sus proyectos comunales, en buscar la posibilidad de cómo podemos potenciar cada una de estas grandes capacidades que se tienen en el territorio’’ puntualizó.

En perfecta articulación con las orientaciones nacionales, de fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad, estas jornadas de atención integral se realizan de manera articulada con las Salas de Autogobierno, a través de la dimensión de la suprema felicidad.

En este sentido, el Gobierno Regional, a través de las diferentes instituciones, realiza el pre abordaje para diagnosticar las necesidades o nudos críticos de la comunidad, comuna o municipio que va hacer atendido, para posteriormente ejecutar el despliegue y dar pronta respuesta a las prioridades de los habitantes.

Asimismo luego a través de las problemáticas captadas en las jornadas desarrolladas, se les da respuesta inmediata a las necesidades de cada una de los ciudadanos en los ámbitos que requieren para así garantizar su bienestar social.

Destacando que estas acciones ejecutadas por el gobierno bolivariano no solo son llevar una jornada de salud a los territorios, si no diagnosticar alguna problemática que afecte al aragüeño, y acompañarlo en todo el proceso y darle una respuesta y solución a la misma.

BALANCE DE JORNADAS DE ATENCIÓN MES DE ENERO

Jornadas : 65

Casa a Casa : 85

Personas atendidas : 23.537

Atenciones realizadas : 34.127

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA