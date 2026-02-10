Rehabilitación integral del Pozo Orope beneficiará a más de mil familias en Bolívar

La alcaldesa Marisol Rodríguez anunció que la obra devolverá el suministro de agua y abre paso a un plan intensivo de asfaltado y alumbrado.

CIUDAD MCY.- La alcaldesa del municipio Bolívar, Marisol Rodríguez, anunció la rehabilitación total del Pozo 10 del sector Orope, una instalación que no solo surte de agua a dicha comunidad, sino que extiende su beneficio a los sectores de La Cruz y parte de La Línea, alcanzando a una población superior a las mil familias.

Detalló la mandataria que las labores no fueron superficiales, ya que el equipo técnico ejecutó un abordaje integral que incluyó: sustitución de la bomba, que es considerada una pieza fundamental para garantizar la presión del agua, reposición del tablero eléctrico; que es vital para la automatización y protección del sistema, y el mantenimiento preventivo que alarga la vida útil de la fosa y sus componentes.

La burgomaestre indicó que en estas labores forman parte de un gran esfuerzo que realiza el ayuntamiento local con el fin de estabilizar los servicios básicos en el municipio Bolívar, logrando devolver la operatividad a una de las fuentes hídricas más importantes de la zona, marcando el inicio de un año que promete una transformación en la infraestructura urbana.

«Ya esto es una noticia para nuestros vecinos y vecinas que ya está rehabilitado el pozo; teníamos cierto tiempo esperando», expresó Rodríguez, visiblemente satisfecha por el cumplimiento de esta meta técnica.

En el mismo orden de ideas, la alcaldesa esbozó lo que será la hoja de ruta para el presente año. A través de las solicitudes que genera la gestión pública, la planificación para este 2026 se sostiene sobre tres pilares fundamentales: asfaltado, alumbrado y deporte.

Detalló que desde enero, el municipio activó cuadrillas para la rehabilitación de canchas deportivas, buscando rescatar espacios para la juventud. A la par, se mantiene el plan de asfaltado en diversas comunidades y se prepara el despliegue del alumbrado público para iluminar las arterias principales y barriadas del municipio Bolívar.

La reactivación del Pozo 10 es más que un logro técnico; es un respiro político para una gestión que entiende que el agua es la demanda más sensible de la población. La sustitución de equipos eléctricos y mecánicos sugiere una inversión importante en un contexto donde el mantenimiento preventivo suele ser la deuda pendiente

Sin embargo, Rodríguez aseguró que el reto para este 2026 será la sostenibilidad: asegurar que el plan de asfaltado y alumbrado no se quede en parches aislados, sino que forme parte de una modernización real de San Mateo.

REINA BETANCOURT

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR