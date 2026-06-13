GBA dotó equipo de avanzada tecnología al Hospital de Cagua

La significativa entrega permitirá que el centro de salud cuente con los equipos tecnológicos necesarios para ayudar a descongestionar el Hospital Central de Maracay (HCM) y brindará una atención quirúrgica a los pacientes

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de equipar la red hospitalaria y garantizar centros de salud dignos en la entidad. La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, entregó equipos de alta tecnología en el Hospital “José María Vargas” del municipio Sucre.

La mandataria aragüeña, acompañada de Gipsy Colmenares, secretaria general para la Cuarta Transformación; Yosmary Lombano, autoridad única de Salud del estado Aragua, y Wilson Coy, alcalde de la jurisdicción, hizo la entrega de una máquina de anestesiología, una mesa quirúrgica, entre otros equipos médicos.

Sánchez indicó que esta entrega permitirá que el centro de salud cuente con los equipos tecnológicos necesarios para ofrecer a los pacientes una atención garantizada y eficaz.

«Es importante mencionar que en este espacio estamos rehabilitando diversas áreas gracias al apoyo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y por su puesto el alcalde Coy, que se mantiene supervisando cada trabajo que se realiza acá en el hospital José María Vargas».

Durante esta jornada, el alcalde Wilson Coy destacó que los equipos permitirán descongestionar el Hospital Central de Maracay (HCM) y brindará atención quirúrgica prioritaria a los habitantes de Cagua y al resto del estado.

Por su parte la Dra. Nellys Molina, presidenta de la Fundación Barrio Adentro Salud, manifestó que este es un equipamiento médico especializado de alta relevancia.

«La alegría con la que el personal y el equipo de salud recibe esa dotación como lo son la máquina de anestesia y la mesa quirúrgica, seguirá fortaleciendo lo que es la atención en esta área como es la salud materno-infantil».

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reitera su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema público de salud, asegurando que estas dotaciones forman parte de un plan continuo para garantizar el bienestar integral de los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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