Alcaldía de Urdaneta y Conapdis impulsan Jornada de Certificación en Barbacoas

CIUDAD MCY.- El Gobierno Municipal de Urdaneta, en un esfuerzo conjunto con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), llevó a cabo la segunda jornada de calificación, clasificación y certificación en la Escuela Básica Estadal «Cecilio Acosta», ubicada en la parroquia Barbacoas.
La actividad contó con el apoyo de la Misión José Gregorio Hernández, la Dirección Regional de Salud Integral y un equipo de médicos especializados, para dar celeridad al operativo y asegurar el bienestar de la comunidad con discapacidad de la localidad.
Al respecto, el alcalde Julio Melo afirmó que este operativo es una muestra del compromiso del Gobierno nacional, regional y municipal con la inclusión social.
«Nuestro objetivo principal es que las personas con discapacidad puedan obtener su certificación, un documento esencial para acceder a diversos beneficios y programas sociales impulsados por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y la gobernadora Joana Sánchez», explicó Melo.
Igualmente, el alcalde destacó que la participación de las distintas instituciones garantizó un proceso completo que no solo calificó a todos los participantes, sino que también ofreció atención médica y orientación.
