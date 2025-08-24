Alcaldía de Urdaneta y Conapdis impulsan Jornada de Certificación en Barbacoas

CIUDAD MCY.- El Gobierno Municipal de Urdaneta, en un esfuerzo conjunto con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), llevó a cabo la segunda jornada de calificación, clasificación y certificación en la Escuela Básica Estadal «Cecilio Acosta», ubicada en la parroquia Barbacoas.

​La actividad contó con el apoyo de la Misión José Gregorio Hernández, la Dirección Regional de Salud Integral y un equipo de médicos especializados, para dar celeridad al operativo y asegurar el bienestar de la comunidad con discapacidad de la localidad.

​Al respecto, el alcalde Julio Melo afirmó que este operativo es una muestra del compromiso del Gobierno nacional, regional y municipal con la inclusión social.

«Nuestro objetivo principal es que las personas con discapacidad puedan obtener su certificación, un documento esencial para acceder a diversos beneficios y programas sociales impulsados por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y la gobernadora Joana Sánchez», explicó Melo.

Igualmente, el alcalde destacó que la participación de las distintas instituciones garantizó un proceso completo que no solo calificó a todos los participantes, sino que también ofreció atención médica y orientación.

