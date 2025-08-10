Gobierno de Aragua desplegó Plan de Recuperación de las Costas

***La iniciativa que abarca acciones de embellecimiento y atenciones integrales a sus pobladores, se trasladará a demás municipios de alto impacto turístico como: Santiago Mariño, Girardot, Ocumare de la Costa de Oro y Tovar***

CIUDAD MCY.- Siguiendo las instrucciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se dio inició a la ejecución del Plan Integral de Recuperación de las Costas , en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, una estrategia articulada para impulsar el turismo, garantizar el bienestar social y dinamizar la economía de las comunidades del eje costero, en el marco de la programación especial “Vacaciones Aragua 2025”.

El despliegue contó con la participación de una comisión integrada por Secretarios del Gobierno Bolivariano de Aragua, quienes junto a autoridades municipales y el Poder Popular asumieron el compromiso de fortalecer los atractivos turísticos y mejorar los servicios en la zona.

La información fue dada a conocer a través de un material audiovisual publicado en la cuenta oficial en Instagram del Gobierno de Aragua (@gobiernoaragua), en el que se ofrecieron detalles sobre el alcance y las acciones previstas dentro del abordaje integral en la localidad.

En su intervención, la secretaria para Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género, Gipsy Colmenares, resaltó la articulación del Ejecutivo regional con las comunidades organizadas.

Explicó que este despliegue se ejecuta junto a las seis salas de autogobierno comunal y sus 22 consejos comunales, con el objetivo de profundizar las acciones contempladas en el plan, que lleva por nombre “Desarrollo de las Costas de Aragua”.

Por su parte, el secretario para la Optimización de Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, detalló que el operativo abarca múltiples áreas de atención.

Mencionó que se incluyen servicios de salud, alimentación, actividades deportivas, recuperación y embellecimiento de espacios públicos, así como mejoras en la vialidad con trabajos de demarcación, asfaltado, colocación de tachuelas reflectivas, señalizaciones y ornato.

Al mismo tiempo, Ramírez subrayó que este plan integral beneficiará a otros municipios de alta proyección turística como: Tovar, Santiago Mariño, Girardot y Ocumare de la Costa de Oro.

Con estas acciones, desarrolladas en el marco de “Vacaciones Aragua 2025”, el Gobierno Bolivariano de Aragua ratifica su compromiso de trabajar de forma sostenida por el desarrollo del eje costero, generando condiciones óptimas para el turismo, el fortalecimiento de la economía local y el bienestar de las comunidades.

REINYMAR TOVAR |FOTOS | CORTESIA