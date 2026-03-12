Girardot celebra el 76° aniversario de la comunidad de San José

CIUDAD MCY.- La emblemática comunidad de San José, pilar de la identidad histórica de la Gran Maracay, inicia esta semana la celebración de su 76° aniversario con un despliegue de actividades que fusionan la fe, la atención social y el sano esparcimiento.

La programación, que se extenderá hasta el próximo 21 de marzo, conmemora la fundación de este sector cuya raíz se remonta al 5 de marzo de 1701, fecha en la que 40 familias impulsaron la creación de la parroquia eclesiástica que dio origen al nombre patronal de la ciudad.

El cronograma festivo arrancó formalmente este martes 10 con el inicio de la Novena de San José en la Capilla Sagrada Familia, mientras que el jueves 12 se llevará a cabo la imposición de bandas a las candidatas y su presentación oficial ante los medios de comunicación a las 5:00 p.m.

El fin de semana concentrará el impulso al movimiento comercial y recreativo con la apertura del corredor de emprendedores y el parque de atracciones mecánicas «Globo Park» el viernes 13, bajo una temática de Noche Retro.

El sábado 14 la agenda continuará con la «Noche Salsera» en la Calle 12, y el domingo 15 se realizará la Caminata 4K, con salida a las 7:30 a.m. desde la Plaza de San José hasta la Sagrada Familia, culminando la jornada con un Bingo Familiar a las 5:00 p.m.

ATENCIÓN SOCIAL Y ACTOS CENTRALES

La programación de la semana siguiente incluye una sesión de bailoterapia en la Calle 12 de la comunidad a las 5:00 p.m. y un encuentro de corales el lunes 16. El martes 17 se desarrollará una jornada de atención social integral desde las 9:00 a.m., seguida de un acto de reconocimiento a los abuelos y abuelas fundadores de la comunidad. El miércoles 18 será el evento de gala con la elección de la Reina del 76° Aniversario a las 6:00 p.m.

El jueves 19, día del Santo Patrono, las actividades iniciarán a la medianoche con el tradicional «Cohetazo» y serenata a San José Obrero. A las 3:30 p.m. se oficiará la celebración eucarística y la procesión por las calles de la comunidad, cerrando la noche con presentaciones musicales.

Las festividades concluirán el viernes 20 con el «Sound Car» y el sábado 21 con un desfile y show de bandas a partir de las 4:00 p.m., consolidando así un calendario festivo con actividades para todas las edades que rinde tributo a la trayectoria histórica de este sector de Girardot.

Con este programa, la gestión municipal del alcalde Rafael Morales en articulación con el Gobierno Bolivariano de Aragua y el Ejecutivo Nacional reafirman su compromiso con esta comunidad y su identidad histórica, mientras invitan tanto a residentes como visitantes a participar en una jornada llena de la fe, la cultura y el progreso social que han caracterizado a este sector desde su fundación en el Siglo XVIII en honor al Patrono San José.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

FOTOS: CORTESÍA