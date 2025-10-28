Gobernadora Joana Sánchez auguró éxitos a Tigres Futsal Club en la Copa Libertadores

El club aragüeño será el representante de Venezuela en la Conmebol Copa Libertadores de Futsal femenino que se llevará a cabo en Paraguay

CIUDAD MCY.-Luego de coronarse campeonas de la Liga Futve de Futsal Femenino y ganar el derecho de ser las representantes de Venezuela en la Conmebol Copa Libertadores de Futsal femenino, la escuadra de Tigres Futsal Club fue recibida este martes por la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez antes de emprender el viaje al máximo torneo sudamericano de clubes de esta disciplina.

En el encuentro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua aprovechó la oportunidad de abanderar al club aragüeño que asistirá a la cita deportiva, no sin antes, augurarles el mayor de los éxitos e instarlas a que logren una actuación destacada en el evento.

“En nombre de pueblo de Aragua hemos abanderado la selección de fútbol sala femenina de nuestro estado que se coronó campeona de la liga nacional futsal fem y hoy emprenden rumbo a Paraguay donde se estará disputando la Copa Libertadores de la Conmebol”, expresó la gobernadora a través de las redes sociales.

En la actividad también estuvieron presentes el presidente del Instituto Regional de Deporte del estado Aragua, Carlos España; su vicepresidente, Edgardo Díaz, así como también, la directiva del club, miembros del cuerpo técnico y el personal del club que estará viajando en las próximas horas a la ciudad de Asunción, Paraguay.

Cabe destacar que, las felinas derrotaron en la final del torneo nacional al Club Polideportivo Crearte con pizarra de 4-1 para convertirse en bicampeonas del futsal venezolano femenino.

Las dirigidas por la directora técnica, Oriana González, serán las representantes de Venezuela en la Copa Libertadores Futsal Femenina, por segundo año consecutivo, torneo que se disputará del 1 al 8 de noviembre en Paraguay.

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY |FOTO CORTESÍA