Gobernadora Joana Sánchez respalda Plan de las 7 Transformaciones

*** Desde el Teatro Teresa Carreño, la mandataria regional acompañó el encuentro nacional que buscó consolidar políticas de desarrollo social, económico y de servicios públicos, en beneficio de las familias venezolanas ***

CIUDAD MCY.- Con presencia activa en la reunión de trabajo convocada por el presidente Nicolás Maduro en el Teatro Teresa Carreño, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, ratificó la integración del Gobierno regional en los planes estratégicos de la nación

El encuentro, que reunió a gobernadores, alcaldes y representantes del Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar» (GPPSB), tuvo el propósito de fortalecer la articulación entre los distintos niveles de gobierno, destacando la agenda centrada en la Ley Orgánica del Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones 2025-2031, que plantea la adecuación de estructuras organizativas, así como la definición de líneas de acción que permitan consolidar la independencia, la unión territorial, la paz y la seguridad del pueblo venezolano.

Asimismo, se hizo de conocimiento público que, en este espacio de coordinación, se abordaron los llamados “siete centros de batalla» para el desarrollo del país, que incluyen áreas como la economía, los servicios públicos, la participación popular y la soberanía.

Al respecto, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua resaltó en sus plataformas digitales la relevancia de este proceso, subrayando que desde Aragua se avanza en plena sintonía con la estrategia nacional.

“Acompañamos una extraordinaria jornada de trabajo con nuestro Pdte. Nicolás Maduro, donde se desarrolló con profundidad la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones para la consolidación del desarrollo social, económico y los servicios públicos en cada estado y municipio del país”, rezó el texto de la publicación.

Con su participación, la mandataria regional reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua de acompañar cada iniciativa que fortalezca el bienestar de las familias aragüeñas, asegurando la continuidad de políticas orientadas al desarrollo social, económico y humano del estado, en coherencia con los lineamientos nacionales.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESÍA