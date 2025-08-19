Impulsan proyectos clave en comuna «Realidades del Gigante Chávez»

CIUDAD MCY.- El Alcalde Víctor Bravo, en su firme compromiso con la participación ciudadana y como parte de su estrategia «Gobierno en la Calle», sostuvo un encuentro fundamental con los integrantes de la Comuna “Realidades del Gigante Chávez” para abordar directamente las necesidades de la comunidad y anunciar importantes inversiones que mejorarán significativamente su calidad de vida.

La jornada de trabajo permitió revisar los avances y desafíos planteados en la Agenda Concreta de Acción (ACA) y el Mapa de Problemas y Soluciones, herramientas esenciales para la planificación y transformación territorial.

Durante el encuentro, el Alcalde Bravo anunció la transferencia de recursos para el asfaltado de vías en la comuna.

Esta inversión, correspondiente al 2do Proyecto de la 2da Consulta Popular 2025, busca mejorar significativamente la movilidad y la calidad de vida de los habitantes, reafirmando el compromiso de su gestión con la infraestructura vial.

Asimismo, el burgomaestre informó sobre la articulación estratégica con Hidrocentro para la instalación de 300 metros de tuberías de aguas servidas. Esta obra, catalogada como prioritaria, es fundamental para garantizar el saneamiento ambiental y la salud pública de la comunidad.

Con estas acciones concretas, el Alcalde Víctor Bravo reafirma su filosofía de «Gobierno en la Calle», una estrategia que prioriza el contacto directo con las comunidades, la escucha activa y el trabajo mancomunado para la resolución efectiva de sus necesidades.

PRENSA FLA || FOTOS: CORTESÍA