Jimena Domínguez fue la máxima medallista de Venezuela en los Bolivarianos 2025

CIUDAD MCY.- La gimnasia rítmica tuvo una lluvia de medallas de oro y la gimnasia trampolín también brilló. La delegación venezolana de gimnasia rítmica brilló en el tapete de Villa El Salvador en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, tras conquistar 8 metales divididos en: 6 medallas de oro y 2 de plata.

Por su parte, la gimnasia trampolín logró 4 preseas divididas en: 1 dorada, 2 plateadas y un bronce. Las primeras en sumar la primera dorada fue con el all around conjunto, el cual es la sumatoria del conjunto 5 cintas, el conjunto mixto 3 pelotas y dos aros, el cual estuvo conformado por: Gabriela Rodríguez, Camila Campos, Mariana Dona, María Escobar, Kaily Ramírez y Samantha Rojas, luego el equipo individual formado por: Jimena Domínguez, Luciana Caraballo y Alejandra Montilla consiguieron presea de plata; esa primera jornada la cerró Jimena Domínguez con la plata en el all around. En la segunda jornada de la gimnasia rítmica, Jimena Domínguez conquistó 4 medallas, una en cada implemento: aro, balón, mazas y cinta. Así mismo, el conjunto de 5 cintas también subió a lo más alto del podio con las gimnastas: Gabriela Rodríguez, Camila Campos, Mariana Dona, María Escobar y Kaily Ramírez. “Estoy muy feliz por poder representar a Venezuela y por lograr estas medallas porque he trabajado muy duro con mi entrenadora y son mis primeros juegos”, expresó la multimedallista Jimena Domínguez.

La gimnasia trampolín comenzó la final con el oro conquistado por el sincronizado mixto conformado por la dupla de experiencia y juventud Sol Lobo y Zackhdyel Montoya; luego, el sincronizado femenino de Alexei Tovar y Jezreel González consiguió bronce. El sincronizado masculino no se quedó atrás; Alexei Tovar y Jezreel González sumaron una plateada más para el país; Jezreel González obtuvo otra medalla de plata en el trampolín masculino.

“Confiamos en el trabajo que hicimos durante todo este trayecto antes de la competencia; la concentración con nuestros entrenadores y equipo fue muy gratificante venir a recoger la medalla”, indicó Sol Lobo, quien regresó al equipo luego de un año ausente. La gimnasia rítmica y trampolín culminaron con éxito su participación en la cita bolivariana peruana; falta por competir la gimnasia aeróbica, la cual se disputará del 6 al 7 de diciembre del presente año.

COV | FOTO REFERENCIAL