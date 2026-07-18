Gobierno de Venezuela reporta atención a 128.324 familias en balance sobre contingencia sísmica

CIUDAD MCY.-El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, mediante un balance oficial difundido a través de su canal de Telegram por el presidente del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas, Jorge Rodríguez, presentó el reporte de gestión de este sábado 18 de julio de 2026 respecto al despliegue logístico y operativo en las zonas afectadas por la contingencia sísmica.

Los datos indican que el número de campamentos transitorios operativos se mantiene en 107 espacios, registrando la atención de un total de 21.470 personas en dichos recintos. Asimismo, el volumen acumulado de familias atendidas por los mecanismos institucionales se sitúa en 128.324.

En cuanto al suministro de insumos y servicios de salud, el reporte consolidado señala que la distribución de agua potable alcanzó los 32.854.150 litros. La distribución de alimentos se ubica en 10.063 toneladas métricas, mientras que la cobertura de pacientes atendidos por el personal médico registra 38.292 personas.

Estas operaciones cuentan con la participación de un contingente de 31.745 voluntarios incorporados a las labores de apoyo. Adicionalmente, el reporte refiere el despliegue en el terreno de 30.989 efectivos institucionales y 2.278 rescatistas internacionales.

En materia de infraestructura, se registran 856 edificios afectados, 190 edificios colapsados y un censo de 17.907 personas que se encuentran sin vivienda. En relación con la actividad geológica, el registro de réplicas sísmicas se sitúa en un total de 1.350.

Finalmente, el acumulado de personas heridas se reporta en 16.740 ciudadanos, las personas rescatadas se sostienen en 6.462, y la cifra de fallecimientos asociados a la contingencia se ubica en 5.119 casos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA