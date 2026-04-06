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Aragua

Gobierno regional supervisó operatividad de Planta Asfaltadora Pardillal

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PorRafael Velásquez

Abr 6, 2026

En el marco del Plan de la Aragüeñidad, autoridades regionales realizaron la visita a las instalaciones que prometen la producción necesaria de asfalto para la atención de las localidades de la entidad

CIUDAD MCY.- Como parte del seguimiento a las políticas de infraestructura vial, autoridades regionales constataron los avances del Plan de la Aragüeñidad en la planta Asfaltadora Pardillal, ubicada en el municipio San Casimiro.

La inspección permitió verificar la operatividad de esta planta, adscrita a la empresa Aragua Minas y Canteras (Aramica), que junto a Vías de Aragua sostendrá la producción y colocación necesaria para el despliegue del plan de asfaltado en toda la entidad.

Este encuentro de trabajo fue encabezado por el  secretario General de Gobierno, Félix Romero, el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, entre otras autoridades regionales, quienes recorrieron las instalaciones, evaluando el progreso de las labores y destacando el apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

En relación a esto, Romero reconoció el alcance territorial de esta política pública  y el cambio que esta ejecución  ha representado para los aragüeños.

“Estamos en el municipio de San Casimiro, sur del estado de Aragua, en la planta Pardillal, planta de la empresa Aragua Minas y Canteras (…) garantizando el asfaltado para los 18 municipios, las 50 parroquias y los 191 circuitos comunales”, expresó, al tiempo que reafirmó el compromiso de llevar mejoras viales a cada rincón del estado.

Por su parte, el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo informó que el plan ya registra avances significativos en su ejecución.

“Hemos arrancado con buen pie, con más de 3 mil toneladas colocadas en los diferentes municipios del estado de Aragua, y seguimos impulsando este plan dirigido por nuestra gobernadora Joana Sánchez”, indicó.

Asimismo, detalló que el despliegue contempla una atención integral a comunidades organizadas, urbanismos y proyectos comunales.

“Estaremos en los 18 municipios, apoyando todo el plan de vecinos y vecinas, el asfaltado de los condominios y los proyectos de las comunas”, agregó.

Con estas acciones, el Gobierno regional refuerza su política de atención a la infraestructura vial, orientada a mejorar la movilidad, optimizar los servicios públicos y elevar la calidad de vida de la población aragüeña.

REINYMAR TOVAR 

FOTOS: CORTESIA

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Por Rafael Velásquez

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