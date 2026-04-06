Semana Santa recreativa llenó de vida a Mariño

Actividades deportivas, culturales y familiares marcaron el asueto en distintos espacios del municipio

CIUDAD MCY.- El municipio Santiago Mariño vivió una Semana Santa 2026 cargada de recreación, deporte y cultura, gracias a la gestión del alcalde Carlos Guzmán y al trabajo articulado de instituciones y equipos desplegados en todo el territorio, consolidando espacios de sano esparcimiento para el pueblo mariñense y visitantes.

Durante el asueto, el Balneario de Polvorín, las costas de Chuao y los parques biosaludables del municipio se convirtieron en escenarios de encuentro familiar, donde niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores se deleitaron con actividades recreativas, deportivas y culturales diseñadas para el regocijo colectivo.

La programación incluyó juegos tradicionales, dinámicas para los más pequeños, actividades físicas y expresiones culturales que promovieron la integración comunitaria y el aprovechamiento de los espacios turísticos locales, consolidando una Semana Mayor caracterizada por la alegría y la participación ciudadana.

El alcalde Guzmán, destacó a través de sus redes sociales el ambiente vivido durante estos días. “¡Semana Santa 2026!… Me eché un paseo a caballo en nuestro Balneario de Polvorín, donde me encontré con nuestra gente. Fue un orgullo ver cómo nuestros espacios naturales se llenaron de vida y armonía en esta Semana Santa gracias a las políticas que implementa nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora de Aragua Joana Sánchez para el disfrute de todos nuestros turistas. ¡Vamos pa’lante mi gente!”, expresó.

Asimismo, resaltó el despliegue recreativo en la zona costera. “Alegría, compromiso y recreación! Desde las costas de Chuao, el equipo de la Red Integral de Recreación (Reir-Aragua) garantizó espacios de deporte y cultura para todos en esta Semana Santa 2026. Un esfuerzo posible gracias al apoyo de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora de Aragua Joana Sánchez. El Festival Playero Ríe Semana Santa 2026 en Chuao fue una mezcla perfecta de recreación, deporte y esa magia cultural que nos identifica. Ver tantas familias disfrutando y sonriendo es nuestra mayor recompensa”, afirmó.

El cierre de la programación se realizó con el Festival Playero Ríe Semana Santa 2026 en Chuao, donde autoridades, recreadores y comunidad celebraron una jornada final cargada de entusiasmo. Desde la organización agradecieron la participación de turistas y habitantes, así como el compromiso de los equipos de Inademar y Recreadores de Mariño, quienes hicieron posible el éxito de cada actividad.

Con la culminación de este asueto, el municipio Santiago Mariño inició este lunes 6 de abril una nueva semana laboral “con todos los hierros”, fortaleciendo el compromiso institucional de continuar impulsando políticas públicas orientadas al bienestar, la recreación y la calidad de vida del pueblo mariñense.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA